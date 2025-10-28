Hà Kiều Anh khoe con gái, Mỹ Tâm rạng rỡ ở tuổi 44 Hoa hậu Hà Kiều Anh tự hào chia sẻ hình ảnh con gái 10 tuổi xinh đẹp, giỏi giang. Cùng lúc, ca sĩ Mỹ Tâm gây ấn tượng với vẻ ngoài trẻ trung trong một sự kiện gần đây.

Hoa hậu Hà Kiều Anh mới đây đã chia sẻ những hình ảnh về con gái Huỳnh Viann, bày tỏ niềm tự hào khi cô bé 10 tuổi không chỉ xinh đẹp mà còn đạt nhiều thành tích nổi bật. Theo Hà Kiều Anh, các con của cô ở tuổi dậy thì đều tự lập và năng động.

Tin sao Việt 27/10: Hoa hậu Hà Kiều Anh khoe con gái giỏi giang, xinh đẹp như "bản sao" của mình. Cô mừng vì các con ở tuổi dậy thì đều tự lập, năng động.

Trong khi đó, ca sĩ Mỹ Tâm nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc trẻ trung ở tuổi 44. Cô xuất hiện rạng rỡ trong một bộ váy đính hàng trăm bông hoa khi biểu diễn tại lễ khai mạc Hội chợ Mùa thu 2025.

Ca sĩ Mỹ Tâm diện váy đính hàng trăm bông hoa, được khen "xinh như công chúa" khi biểu diễn trong lễ khai mạc Hội chợ Mùa thu 2025.

Dàn sao Việt và những cập nhật mới nhất

Làng giải trí Việt cũng ghi nhận nhiều hoạt động và chia sẻ từ các nghệ sĩ khác. NSND Trung Anh bày tỏ sự háo hức khi bộ phim "Lằn ranh" mà anh đóng cùng diễn viên Mạnh Trường sắp được lên sóng.

NSND Trung Anh đăng ảnh cùng Mạnh Trường, bày tỏ háo hức khi phim "Lằn ranh" cả 2 đóng chung lên sóng.

MC Mai Ngọc cũng chia sẻ khoảnh khắc đời thường hạnh phúc bên quý tử 6 tháng tuổi bụ bẫm, đáng yêu.

MC Mai Ngọc khoe quý tử 6 tháng tuổi đáng yêu, bụ bẫm.

Về phía các ca sĩ, Hoàng Thùy Linh tận hưởng không khí mùa thu Hà Nội qua những bức ảnh ngẫu hứng trong trang phục ở nhà, trong khi Dương Triệu Vũ lại háo hức thưởng thức món sườn cay nổi tiếng của Thái Lan. Ca sĩ Thanh Thảo gây chú ý với phong cách gợi cảm trong bộ đầm trắng xẻ sâu.

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh mặc đồ ngủ, ngẫu hứng chụp ảnh dưới nắng thu Hà Nội.

Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc cũng xuất hiện cùng dàn sao nữ trong show "Running man". Cùng với đó, các diễn viên Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng và Đình Khang của phim "Mưa đỏ" cũng có dịp hội ngộ.

Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc và dàn sao nữ nổi tiếng trong show "Running man".

Bên cạnh những khoảnh khắc vui vẻ, MC Quyền Linh đã đến thăm mộ người bạn thân Lê Công Tuấn Anh nhân dịp 29 năm ngày giỗ của cố diễn viên. Siêu mẫu Minh Tú cũng vừa phải nhập viện để truyền nước biển sau khi bị sốt cao 40 độ.