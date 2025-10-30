Hạ Long Concert 2025: Tùng Dương, Đức Phúc và dàn sao hội tụ Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 62 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh quy tụ hơn 1.000 nghệ sĩ, thu hút 30.000 khán giả với những màn trình diễn ấn tượng của Tùng Dương và Đức Phúc.

Sự kiện nghệ thuật quy mô lớn tại Quảng Ninh

Tối 29/10, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hạ Long 2025 - Hào khí Di sản, Bừng sáng tương lai” đã diễn ra tại Quảng trường 30/10, tỉnh Quảng Ninh, thu hút sự tham gia của khoảng 30.000 khán giả. Sự kiện được tổ chức nhằm tôn vinh hành trình 62 năm hình thành và phát triển của tỉnh, quy tụ hơn 1.000 nghệ sĩ và được dàn dựng công phu trong 120 phút.

Hơn 30 nghìn chỗ tại concert chật kín khán giả tới tham dự.

Dấu ấn của Tùng Dương và Đức Phúc

Tâm điểm của đêm nhạc là sự xuất hiện của các nghệ sĩ hàng đầu. Ca sĩ Đức Phúc đã tái hiện màn trình diễn ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương", bài hát từng giúp anh giành giải Quán quân tại Intervision ở Nga. Anh chia sẻ niềm tự hào về tinh thần dám ước mơ và bứt phá của thế hệ trẻ.

Divo Tùng Dương khép lại chương trình với hai ca khúc "Ai về quê hương tôi Quảng Ninh" và "Viết tiếp câu chuyện hoà bình", mang đến một màn trình diễn đầy nội lực và cảm xúc, khuấy động toàn bộ không khí sự kiện.

Ca sĩ Tùng Dương.

Sân khấu đa sắc màu tôn vinh vùng mỏ

Chương trình được chia làm 3 chương với chủ đề "Khát vọng – Gốc rễ – Đổi mới – Vươn cao". Mở đầu là các tiết mục mang đậm dấu ấn văn hóa vùng mỏ như liên khúc "Giặc đến nhà ta đánh - Bám biển quê hương", "Cờ Đảng bay trên núi Bài Thơ" và "Tôi là người thợ mỏ" qua phần thể hiện của các ca sĩ Đăng Dương, Đông Hùng và Tùng Dương.

Các tiết mục hát về thợ mỏ mở màn cho Hạ Long concert 2025.

Bên cạnh đó, đêm nhạc còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ được yêu thích như Võ Hạ Trâm, Bảo Anh, Noo Phước Thịnh. Đặc biệt, diễn viên Nguyễn Hùng (phim "Mưa đỏ") đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt khi thể hiện ca khúc "Còn gì đẹp hơn".

Nguyễn Hùng "Mưa đỏ" được sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả khi thể hiện ca khúc "Còn gì đẹp hơn".

Công nghệ trình diễn hiện đại

Sự thành công của Hạ Long Concert 2025 còn đến từ việc ứng dụng các công nghệ trình diễn tiên tiến. Hệ thống âm thanh K2 kết hợp với công nghệ chiếu sáng laser và 3D mapping đã tạo ra một không gian nghệ thuật sống động và mãn nhãn. Chương trình kết thúc bằng màn bắn pháo hoa tầm cao, để lại nhiều dư âm đẹp trong lòng khán giả về tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc.