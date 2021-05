'Hạ Long xứ Nhút' hút khách dịp nghỉ lễ

Sau hơn 1 năm hẩm hiu vắng khách, do dịch Covid-19, dịp nghỉ lễ này, đảo chè Cầu Cau đột ngột đón hàng nghìn du khách về tham quan. Hàng chục chiếc thuyền máy làm dịch vụ vận chuyển khách trên hồ hoạt động liên tục. Ảnh: Huy Thư

Để đảm bảo việc đưa, đón khách an toàn trong dịp lễ, xã Thanh An cũng lập đoàn kiểm tra an toàn giao thông đối với các phương tiện và chủ phương tiện vận chuyển khách trên hồ Cầu Cau, đồng thời nhắc nhở người dân thực hiện tốt việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Trong ảnh: Du khách chen chân trên lối lên các đảo chè. Ảnh : Huy Thư