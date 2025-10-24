Xe Hà Nội lắp đặt 1873 camera AI phạt nguội Hà Nội bắt đầu lắp đặt 1873 camera AI phạt nguội có khả năng nhận diện từ 700m, phân tích hình ảnh tự động, góp phần giảm ùn tắc và nâng cao an toàn giao thông.

Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT), Công an thành phố Hà Nội, tiến hành lắp camera AI phạt nguội tại nút giao Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến. Đây là bước khởi đầu trong lộ trình triển khai 1873 camera AI phạt nguội dự kiến đưa vào vận hành chính thức từ tháng 12/2025.

Trung tá Đào Việt Long - Phó Trưởng phòng CSGT Hà Nội cho biết, hệ thống camera AI phạt nguội có khả năng phân tích, xử lý hình ảnh ngay tại thiết bị mà không cần chờ máy chủ trung tâm, giúp tiết kiệm tài nguyên, giảm độ trễ và tăng độ chính xác trong việc phát hiện vi phạm.

Hệ thống lắp camera AI phạt nguội được trang bị khả năng quay quét 360 độ, hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết, nhận diện rõ đối tượng ở khoảng cách từ 500 đến 700m.

Các camera AI phạt nguội này có thể nhận dạng biển số, ghi lại hành vi vi phạm như vượt đèn đỏ, đi sai làn, đè vạch hay đi ngược chiều, sau đó gửi dữ liệu về trung tâm giám sát để đối chiếu và xử lý. Công nghệ mới giúp giảm khối lượng công việc thủ công, đảm bảo minh bạch và khách quan trong quá trình xử phạt.

Khi đi vào hoạt động, hệ thống lắp camera AI phạt nguội sẽ trở thành “trợ thủ đắc lực” của lực lượng CSGT. Hệ thống có khả năng tự động đo đếm lưu lượng phương tiện tại các nút giao, gửi dữ liệu về trung tâm để điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu theo thời gian thực.

Nhờ đó, việc lắp camera AI phạt nguội không chỉ nhằm phát hiện và xử lý vi phạm mà còn góp phần giảm ùn tắc, tối ưu hóa dòng phương tiện, giúp người dân tiết kiệm thời gian khi tham gia giao thông.

Bên cạnh chức năng xử lý vi phạm giao thông, hệ thống camera AI phạt nguội còn hỗ trợ giám sát an ninh đô thị. Dữ liệu từ camera giúp truy xuất phương tiện liên quan đến các vụ việc vi phạm trật tự, tai nạn bỏ trốn hoặc các hành vi nghi vấn.

Nhờ khả năng nhận diện nhanh và độ chính xác cao, lắp camera AI phạt nguội trở thành công cụ hỗ trợ quan trọng giúp lực lượng chức năng bảo đảm an toàn và trật tự xã hội tại các khu vực trọng điểm.

Theo kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội, đến năm 2030, Thủ đô sẽ lắp đặt hơn 40.000 camera, trong đó hơn 16.000 camera phục vụ cho mục tiêu quản lý an toàn giao thông, môi trường và trật tự đô thị.

Việc lắp camera AI phạt nguội là một phần quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số của lực lượng công an và chính quyền thành phố, hướng đến xây dựng một hệ thống giao thông an toàn, văn minh và hiện đại.

Công nghệ AI không chỉ giúp xử lý vi phạm nhanh chóng mà còn hình thành mạng lưới giám sát thông minh, tạo nền tảng cho đô thị thông minh, mỗi hành vi giao thông được kiểm soát minh bạch và hiệu quả.