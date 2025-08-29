Thứ Sáu, 29/8/2025
Văn hóa

Hà Nội miễn phí vé xe buýt, metro dịp Quốc khánh 2/9

Quốc Duẩn 29/08/2025 15:19

Từ 30/8 đến 2/9, người dân và du khách tại Hà Nội sẽ được miễn phí khi đi xe buýt và metro, phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Hà Nội miễn phí toàn bộ xe buýt và hai tuyến metro

UBND TP Hà Nội thông báo, từ 30/8 đến hết 2/9/2025, toàn bộ 128 tuyến xe buýt có trợ giá và hai tuyến metro Cát Linh - Hà Đông (2A), Nhổn - Cầu Giấy (3.1) sẽ miễn phí cho người dân và du khách.

Hà Nội miễn phí vé xe buýt, metro dịp Quốc khánh 2/9

Hành khách vẫn được phát vé lượt, vé tháng, vé ưu tiên hoặc thẻ miễn phí như thường lệ nhưng không phải trả tiền vé trong thời gian này.

Chính sách hỗ trợ nhằm giảm chi phí đi lại, phục vụ tốt nhu cầu tham gia lễ diễu binh, diễu hành, tham quan di tích lịch sử trong dịp Quốc khánh.

Các đơn vị vận tải công cộng tại Hà Nội sẽ tăng tần suất chuyến, kéo dài giờ hoạt động và giám sát lưu lượng để đáp ứng nhu cầu cao điểm.

Điều chỉnh lịch chạy tàu điện tại Hà Nội

Để phục vụ người dân, tuyến metro ở Hà Nội sẽ thay đổi thời gian hoạt động:

Ngày 29/8: 5h30 - 24h.

Ngày 30/8: 5h - 22h.

Ngày 1/9: 5h30 - 24h.

Ngày 2/9: chạy liên tục từ 0h - 22h, giãn cách 6 phút/chuyến giờ cao điểm, 10 phút/chuyến giờ thường; chỉ dừng 80 phút để bảo trì kỹ thuật.

Trải nghiệm metro Nhổn - ga Hà Nội sau gần 14 năm mong đợi

