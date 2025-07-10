Thứ Ba, 7/10/2025
Hà Nội mưa lớn, cảnh báo tuyến đường ngập lụt cao trên địa bàn thành phố

Quốc Duẩn 07/10/2025 06:33

Rạng sáng hôm nay 7/10, Hà Nội có mưa rất to do hoàn lưu bão Matmo (bão số 11). Một số tuyến đường trên địa bàn thành phố có khả năng ngập lụt cao trong sáng nay

Cập nhật lúc 5h20 sáng 7/10 cho thấy, lượng mưa 6 giờ qua trên địa bàn thành phố Hà Nội phổ biến dao động từ 40-80mm. Một số trạm đã ghi nhận lượng mưa vượt trội, bao gồm trạm Sóc Sơn với 116mm và trạm Thượng Cát với 91mm.

image.jpg

Trong sáng nay, thành phố Hà Nội dự báo tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 40-70mm. Cục bộ vẫn có nơi mưa rất to, có thể trên 100mm.

Dự báo chi tiết hơn cho thấy, trong khoảng 03-06 giờ tới, thành phố Hà Nội và các vùng lân cận tiếp tục có mưa vừa đến mưa to. Tổng lượng mưa tích lũy phổ biến trong giai đoạn này khoảng 20-70mm, có nơi có thể đạt trên 100mm.

Từ chiều tối và đêm nay, mưa được dự báo sẽ giảm nhanh.

Cảnh báo ngập úng nghiêm trọng trên các tuyến đường sau

Người dân cần đặc biệt đề phòng nguy cơ xảy ra ngập úng tại các tuyến phố trũng, thấp trong nội thành Hà Nội.

img_20251007_072825.jpg
img_20251007_072827.jpg

Các đặc trưng ngập lụt được cảnh báo cụ thể như sau:

Độ sâu ngập lớn nhất phổ biến từ 0,20-0,40m, và có nơi ngập sâu hơn.

Thời gian ngập được dự báo kéo dài tới trưa và đầu giờ chiều.

