Kinh tế Hà Nội sẵn sàng di dời khẩn 30.000 người vì lũ Trước nguy cơ vỡ đê và nước lũ dâng nhanh, Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác sơ tán người dân, yêu cầu Hà Nội chuẩn bị phương án di dời khẩn 30.000 người để đảm bảo an toàn tính mạng.

Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo trong đêm tại vùng lũ Trung Giã

Tối 9/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính có mặt tại xã Trung Giã (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo ứng phó khẩn cấp khi nước lũ từ sông Cầu và sông Cà Lồ tràn qua đê Lương Phúc, uy hiếp khu dân cư trong đê.

Cùng đi có Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền và đại diện các lực lượng chức năng.

Thủ tướng cho biết ông đã di chuyển tới hiện trường chỉ sau 3 phút kể từ khi nhận thông tin khẩn, đồng thời yêu cầu Hà Nội kích hoạt ngay các phương án sơ tán người dân quy mô lớn, tránh để người dân rơi vào tình huống nguy hiểm khi nước lũ dâng cao bất ngờ.

Sẵn sàng di dời khẩn 30.000 người trong đêm

Tại cuộc họp khẩn ngay bên tuyến đê xung yếu, Thủ tướng chỉ đạo TP Hà Nội chuẩn bị đầy đủ phương tiện, xe cộ, nhân lực để di dời 30.000 dân trong trường hợp đê bị vỡ hoặc tràn. Phải phân công rõ ràng số lượng xe, lực lượng và khu vực tập kết, đảm bảo mọi tình huống đều có thể ứng phó kịp thời trong đêm.

Nếu đê sông Công vẫn an toàn, người dân sẽ không phải rời đi; nhưng trong kịch bản xấu, việc sơ tán phải diễn ra nhanh chóng, trật tự và tuyệt đối an toàn. Chính quyền địa phương được yêu cầu thông báo công khai, minh bạch để người dân nắm rõ tình hình, sẵn sàng di chuyển khi có lệnh.

Ngay sau chỉ đạo của Thủ tướng, hai sư đoàn quân đội đóng quân tại Hà Nội được huy động, sẵn sàng tham gia cứu hộ - cứu nạn, đảm bảo an ninh và hỗ trợ sơ tán người dân. Ưu tiên được đặt ra là đưa người già, trẻ nhỏ và người khuyết tật ra khỏi vùng nguy hiểm trước.

Thủ tướng cũng yêu cầu chính quyền chuẩn bị sẵn các điểm tiếp nhận dân sơ tán tại trường học, nhà văn hóa, khu thể thao, đồng thời dự trữ lương thực, nước uống và nơi ở tạm cho người dân. Thủ tướng yêu cầu các cấp tuyệt đối không được chủ quan dù chỉ trong vài giờ.

Hà Nội triển khai gấp kế hoạch ứng phó và sơ tán dân

Tiếp thu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài khẳng định thành phố đã phân công rõ nhiệm vụ cho từng đơn vị, mở rộng quy mô ứng phó, sẵn sàng sơ tán 30.000 người dân khỏi khu vực nguy hiểm. UBND xã Trung Giã cũng tổ chức cuộc họp khẩn ngay trong đêm để triển khai các biện pháp di dời khi cần thiết.

Chiều cùng ngày, mực nước sông Cầu tại trạm Lương Phúc đạt 9,99m, cao hơn báo động 3 tới 1,99m. Nước dâng nhanh đã chia cắt nhiều tuyến đường, khiến giao thông gần như tê liệt. Các tuyến quốc lộ 3 và đường liên xã bị ngập sâu từ 1,2 đến 1,5m, nhiều khu dân cư bị cô lập hoàn toàn.

Hàng nghìn hộ dân xã Trung Giã ( TP Hà Nội) bị cô lập do nước sông Cầu, sông Cà Lồ dâng cao vượt báo động 3. Ảnh: Sông Bùi

Hơn 14.000 người đã được sơ tán, hàng nghìn lực lượng túc trực suốt đêm

Theo thống kê sơ bộ, toàn xã Trung Giã có 3.799 hộ dân với hơn 14.000 người đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của lũ. Lực lượng phòng thủ dân sự đã được huy động tối đa, tổ chức các tổ cứu hộ bằng xuồng và xe chuyên dụng để đưa người dân ra khỏi vùng ngập sâu, đồng thời cung cấp lương thực, nước sạch và nhu yếu phẩm cho những hộ còn cô lập.

Tuyến đê hữu Cầu vẫn là điểm nóng với nhiều vị trí sạt trượt, trong đó đoạn K18+500 đến K26+000 bị tràn dài 7,5km, cao trình ngập từ 0,1 đến 0,3m.

Chính quyền đã huy động hàng nghìn người, trong đó có 600 cán bộ, chiến sĩ quân đội, gia cố đê và dựng hàng rào cát, phủ bạt chống thấm để ngăn nguy cơ vỡ.

Các lực lượng ứng cứu vẫn duy trì trực 100% quân số suốt đêm, theo dõi sát mực nước sông Cầu và sông Cà Lồ. Hệ thống trạm bơm Tân Hưng, Cẩm Hà II, Tăng Long và Tiên Tảo được vận hành hết công suất để giảm áp lực cho khu vực nội đê.