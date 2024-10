Kinh tế ‏Hà Nội 'sốt giá', Nghệ An khan hiếm chung cư, nhà đầu tư chuyển hướng đầu tư căn hộ ở Quảng Bình‏ Hà Nội "sốt giá", Nghệ An lại khan hiếm nguồn cung căn hộ chung cư, nhiều nhà đầu tư Nghệ An, Hà Tĩnh chuyển hướng sang bất động sản cao cấp ven biển Quảng Bình.‏

‏Hà Nội: Giá bất động sản tiếp tục leo thang‏

‏Theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu và Đánh giá thị trường bất động sản (BĐS) Việt Nam (VARs IRE), chỉ số giá căn hộ chung cư tại Hà Nội tiếp tục có xu hướng tăng. Đến quý II/2024, giá bán căn hộ sơ cấp trung bình tại Hà Nội đã tiệm cận ngưỡng 60 triệu đồng/m2. So với cùng kỳ năm 2019, giá căn hộ sơ cấp tại Hà Nội tăng tới 58%, cao hơn đáng kể so với mức tăng 27% của TP.HCM.‏

‏Mức tăng này có thể còn cao hơn ở từng dự án cụ thể. Theo khảo sát, một số khu chung cư tại các quận, huyện không phải trung tâm Hà Nội đã có giá bán từ 80 - 100 triệu đồng/m2.‏

Các phân khúc bất động sản tại TP. Hà Nội đang ở mức cao khiến nhiều nhà đầu tư “dịch chuyển” sang bất động sản tỉnh. Ảnh minh hoạ

‏Giá BĐS tại Hà Nội không ngừng thiết lập mặt bằng mới, vượt xa khả năng tăng trưởng thu nhập của đại đa số người dân. Các dự án căn hộ thương mại giá rẻ ngày càng trở nên khan hiếm, trong khi phân khúc trung cấp cũng dần bị thay thế bởi các dự án cao cấp và hạng sang. Điều này đã khiến nhiều nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc tiếp cận các sản phẩm BĐS tại Hà Nội do giá cả đã vượt quá khả năng tài chính.‏

‏Nghệ An: Khan hiếm nguồn cung chung cư‏

‏Tại Nghệ An, đặc biệt là TP. Vinh, nguồn cung căn hộ chung cư hiện tại rất khan hiếm.‏ ‏Tính đến quý II/2024, ở Nghệ An có khoảng 94 dự án xây dựng chung cư và cung ứng ra thị trường khoảng 17.000 căn hộ, tuy nhiên, con số đó vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu người dân. Trong khi đó, dân số TP. Vinh đã vượt mức 500.000 người, với tốc độ đô thị hóa khoảng 2,5%/năm, dẫn đến nhu cầu nhà ở ngày càng cao, đặc biệt là phân khúc chung cư phục vụ cho nhóm cư dân trẻ và gia đình.‏

‏Theo ông Nguyễn Thế Phiệt - Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường BĐS (Sở Xây dựng Nghệ An), tỉnh sẽ không chấp thuận đầu tư mới cho các dự án chung cư tại TP.Vinh để bảo vệ kiến trúc đô thị, giảm tải áp lực nội thành và đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy. Các dự án đang triển khai hiện nay chủ yếu là từ những dự án cũ đã được phê duyệt trước đó.‏

‏Mặc dù giá BĐS tại Nghệ An đã tăng đáng kể, trong khoảng từ 20-27 triệu đồng/m2, nhưng nguồn cung vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu. Đặc biệt, 3 tòa chung cư cao cấp do nhà sáng lập Ecopark phát triển, nằm tại xã Hưng Hòa, với hơn 1.400 căn hộ có giá từ 30-45 triệu đồng/m2, đã nhanh chóng "cháy hàng" trong thời gian ngắn. Điều này khẳng định nhu cầu đầu tư vào BĐS tại Nghệ An vẫn rất lớn.‏

‏Dù giá chung cư tại Nghệ An đã tăng, nhưng nguồn cung vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu.‏‏ ‏‏Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam‏

‏Sự khan hiếm này không chỉ đẩy giá BĐS lên cao, mà còn tạo ra tình trạng "cháy hàng" ở những dự án chung cư mới mở bán. Các dự án chất lượng với tiện ích tốt thường hết suất trong thời gian ngắn, khiến nhiều người dân gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nơi ở phù hợp, đẩy nhu cầu và kỳ vọng về việc phát triển thêm các dự án mới ngày càng lớn. ‏

‏Nhà đầu tư Nghệ Tĩnh “đổi khẩu vị”, dịch chuyển sang BĐS Quảng Bình‏ ‏Các chuyên gia đầu ngành nhận định, trong bối cảnh BĐS Hà Nội không còn hấp dẫn, thị trường Nghệ An hiếm hàng, các kênh đầu tư khác như chứng khoán, vàng, ngoại tệ diễn biến khó lường, lãi suất tiền gửi ngân hàng thấp, “khẩu vị” nhà đầu tư sẽ thay đổi đi tìm cơ hội mới ở “vùng trũng” và sở hữu dư địa tăng giá lớn.‏ ‏Trong số các thị trường tiềm năng, Quảng Bình nổi lên là điểm sáng hàng đầu. Khác với các thành phố du lịch khác, Quảng Bình sở hữu kỳ quan thiên nhiên thế giới, hàng năm đón về lượng lớn du khách quốc tế. Bên cạnh đó, sự gia tăng của các dự án căn hộ cao cấp, với mặt bằng giá đang ở mức hợp lý so với các thành phố lớn, nhưng lại có tiềm năng tăng trưởng cao trong tương lai đã khiến nhiều nhà đầu tư lựa chọn chuyển dòng vốn sang Quảng Bình để đón đầu chu kỳ mới.‏

‏Regal Legend trở thành điểm đến mới, thu hút hàng nghìn du khách trong và ngoài nước khi đến Quảng Bình. Ảnh: CĐT cung cấp

Hai tòa tháp Regal Residence Luxury nguy nga, tráng lệ nằm trong đại đô thị biển Regal Legend trên bán đảo tỷ phú Bảo Ninh. Ảnh phối cảnh dự án

