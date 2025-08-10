Thứ Tư, 8/10/2025
Hà Nội, Tây Bắc và Việt Bắc tiếp tục mưa vào sáng nay

Quốc Duẩn 08/10/2025 05:22

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tối 7/10 đến sáng 8/10, khu vực Hà Nội, Tây Bắc và Việt Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to kèm dông.

Một số nơi có thể xuất hiện mưa lớn cục bộ, lượng mưa vượt 100mm chỉ trong 3 giờ. Tổng lượng mưa phổ biến từ 30–60mm, riêng vùng núi có điểm vượt 120mm.

Các khu vực khác ở Bắc Bộ và tỉnh Thanh Hóa cũng có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ 10–30mm, có nơi trên 60mm. Trong cơn dông, có khả năng xảy ra hiện tượng lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây nguy hiểm cho người dân di chuyển ngoài trời.

Hà Nội, Tây Bắc và Việt Bắc tiếp tục mưa vào sáng nay

Từ chiều mai (8/10), mưa lớn tại Hà Nội, Tây Bắc và Việt Bắc sẽ giảm dần, thời tiết chuyển sang trạng thái ít mưa hơn. Một số khu vực vẫn còn mưa rào nhẹ vào buổi tối, nhưng cường độ không đáng kể.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do lượng mưa lớn trong nhiều giờ trước đó, nguy cơ ngập úng tại khu vực trũng thấp, đô thị và khu công nghiệp vẫn ở mức cao. Ngoài ra, vùng núi cần đặc biệt cảnh giác lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc, nhất là tại các tỉnh như Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái và Lai Châu.

Dự báo thời tiết toàn quốc đến ngày 9/10

Tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, trong đêm 7 và ngày 8/10, mưa vẫn duy trì ở các khu vực phía Bắc, sau đó giảm nhanh vào trưa và chiều. Sang ngày 9/10, thời tiết chuyển nắng nhẹ, ban đêm có mưa rào rải rác.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trong hai ngày tới có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác. Một số tỉnh Tây Nguyên có thể có mưa cục bộ nhưng không kéo dài.

Các tỉnh Nam Trung Bộ từ chiều tối 9/10 cũng có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, ban ngày trời nắng. Toàn bộ khu vực từ Trung Bộ trở vào Nam vẫn cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh trong cơn dông.

      Hà Nội, Tây Bắc và Việt Bắc tiếp tục mưa vào sáng nay

