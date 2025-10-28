Hà Nội thắng 3-2 Becamex TP.HCM, Kewell chê mặt sân Hà Nội FC ngược dòng 3-2 trước Becamex TP.HCM trên sân Bình Dương ở vòng 8 V.League, trận đấu tạm hoãn 30 phút vì mưa; Kewell chê mặt sân và chọn lối chơi trực diện.

Hà Nội FC thắng 3-2 trước Becamex TP.HCM trong trận đấu vòng 8 V.League 2025/26 diễn ra trên sân Bình Dương, nhưng câu chuyện lớn nhất lại nằm ở mặt sân chìm trong nước sau mưa lớn. Trận đấu bị tạm hoãn 30 phút và HLV Harry Kewell thừa nhận “không thể chuyền bóng trên mặt sân này”, buộc đội bóng Thủ đô chuyển sang cách tiếp cận trực diện hơn. Bàn thắng từ chấm phạt đền trong hiệp 2 cùng những khoảnh khắc đúng lúc giúp Hà Nội khép lại màn ngược dòng đầy thử thách.

HLV Kewell không hài lòng về mặt sân thi đấu.

Diễn biến: mưa lớn, tạm hoãn 30 phút và cuộc rượt đuổi tỷ số 3-2

Trời mưa to biến mặt cỏ sân Bình Dương thành những vũng nước lớn, khiến bóng thường xuyên dừng lại giữa chừng. Sau quãng hoãn 30 phút vì mưa nặng hạt, trận đấu trở lại trong điều kiện khó lường. Becamex TP.HCM mở tỷ số với pha vẩy bóng đẹp mắt của Việt Cường, nhưng Hà Nội FC gỡ hòa ngay trước giờ nghỉ ở phút 45+3'.

Sang hiệp 2, đội khách duy trì nhịp tấn công tốt hơn trong bối cảnh mặt sân nặng. Họ tạo được nhiều thời cơ và vươn lên dẫn trước nhờ quả phạt đền. Những phút còn lại chứng kiến thế trận giằng co, song Hà Nội FC bảo toàn lợi thế và kết thúc trận đấu với thắng lợi 3-2.

Phân tích chiến thuật: Kewell chọn bóng trực diện thay cho kiểm soát

Phát biểu giữa giờ, HLV Harry Kewell nói rõ với học trò: “Các cậu thử nghĩ xem trận đấu này sẽ diễn ra thế nào đây? Chúng ta chỉ còn cách chiến đấu thôi. Không thể chuyền được quả bóng trên mặt sân này đâu. Do đó, các cậu phải thả bóng ra phía sau lưng họ. Tôi chưa từng gặp thứ này bao giờ, nên tôi không có câu trả lời thỏa đáng”.

Nội dung chỉ đạo thể hiện sự điều chỉnh tức thời về cách tiếp cận: giảm tối đa các pha phối hợp ngắn ở khu vực giữa sân, tránh rủi ro bóng dừng vì nước; thay vào đó ưu tiên những đường chuyền sớm ra sau lưng hàng thủ đối phương, tìm cơ hội từ tình huống nhịp hai và các pha tranh chấp bóng hai. Trong điều kiện thời tiết bất lợi, đơn giản hóa lối chơi giúp Hà Nội FC hạn chế sai số và đưa bóng nhanh đến các khu vực có thể tạo đột biến.

Trên phương diện tâm lý, thông điệp “chỉ còn cách chiến đấu” đặt trọng tâm vào cường độ, tốc độ tiếp cận bóng và phản ứng sau mất bóng. Cách lựa chọn này phù hợp khi bề mặt sân triệt tiêu lợi thế kiểm soát bóng, buộc hai đội phải thích nghi bằng các giải pháp trực diện hơn. Hà Nội FC đã khai thác tốt những khoảnh khắc chuyển trạng thái và tận dụng cơ hội từ chấm phạt đền để xoay chuyển cục diện.

Khoảnh khắc then chốt: quả phạt đền và quản trị rủi ro

Bàn thắng trên chấm 11 m trong hiệp 2 là bước ngoặt, giúp Hà Nội FC nắm ưu thế trong một trận cầu mà mỗi pha bóng có thể thay đổi kết quả. Khi việc kiểm soát không gian trở nên khó dự đoán vì mặt sân, việc nâng tỷ lệ thành công ở các tình huống cố định và phản công trở thành chìa khóa—điều Hà Nội FC đã làm tốt hơn trong hiệp 2.

Thống kê và chi tiết quan trọng

Mục Chi tiết Giải/ vòng V.League 2025/26, vòng 8 Sân thi đấu Sân Bình Dương Kết quả Hà Nội FC 3-2 Becamex TP.HCM Tạm hoãn 30 phút vì mưa lớn Bàn thắng đáng chú ý Việt Cường mở tỷ số; Hà Nội gỡ 1-1 ở phút 45+3' Bước ngoặt Bàn thắng thứ hai của Hà Nội từ chấm phạt đền

Phản ứng và tác động

Kewell nhấn mạnh tình trạng sân bãi là thách thức lớn: “Không thể chuyền bóng trên mặt sân này”. Dù điều kiện khắc nghiệt, chiến thắng 3-2 mang ý nghĩa tinh thần cho Hà Nội FC, nhất là khi HLV người Australia mới làm việc hơn ba tuần và đang xử lý những vấn đề tồn đọng.

Về phía hai đội, trận đấu phơi bày những điểm cần cải thiện: chất lượng mặt sân, lực lượng và khả năng kiểm soát thế trận trong điều kiện khắc nghiệt. Với Hà Nội FC, ba điểm mở ra cơ hội bứt lên nếu duy trì đà thi đấu. Họ làm khách Hà Tĩnh ở vòng 9, trước khi tiếp PVF‑CAND tại sân nhà ở vòng 10. Nếu giành trọn 6 điểm, Hà Nội có thể tạo sức ép đáng kể lên nhóm dẫn đầu.