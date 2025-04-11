Hà Nội vs PVF-CAND 19h15 hôm nay: kênh trực tiếp, đội hình Vòng 10 V-League 2025/26 tại Hàng Đẫy. Hà Nội chịu áp lực phải thắng sau trận thua 1-2 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh; PVF-CAND đặt mục tiêu có điểm. Trực tiếp trên F PT Play.

Áp lực buộc phải thắng đang phủ lên Hà Nội khi tiếp PVF-CAND lúc 19h15 hôm nay 4/11 trên SVĐ Hàng Đẫy, trong khuôn khổ vòng 10 V-League 2025/26. Trận đấu được trực tiếp trên F PT Play. Sau thất bại 1-2 trên sân Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 9, đoàn quân của HLV Harry Kewell cần lập tức phản ứng. Bên kia, PVF-CAND của HLV Thạch Bảo Khanh hướng tới tối thiểu một điểm, dù vừa thua 0-2 tại Hàng Đẫy trước CAHN.

Thông tin trận đấu Hà Nội vs PVF-CAND

Thời gian 19h15 hôm nay 4/11 Địa điểm SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội Giải đấu Vòng 10 V-League 2025/26 Trực tiếp F PT Play

Để độc giả tiện theo dõi, chúng tôi sẽ cập nhật chi tiết diễn biến và kết quả trận đấu thông qua bài viết này.

Bối cảnh và phong độ: Hà Nội chịu sức ép, PVF-CAND tìm điểm

Hà Nội được đánh giá cao hơn, nhưng sự phập phù gần đây khiến mục tiêu trở lại nhóm đua vô địch trở nên cấp bách. Trận thua 1-2 ở vòng 9 không chỉ lấy đi điểm số mà còn thử thách phản xạ vượt khó của đội bóng áo tím dưới thời HLV Harry Kewell.

PVF-CAND hành quân tới Hàng Đẫy ngay sau khi thất bại 0-2 tại đây trước CAHN. Với lực lượng trẻ, mục tiêu thực tế là hạn chế sai số và hướng tới một kết quả có điểm. Việc không thắng ở 5 trận gần nhất càng đặt ra yêu cầu thận trọng cho đội khách.

Góc nhìn chiến thuật: Nhịp độ và tính kỷ luật sẽ quyết định

Ở một trận cầu mà một bên cần thắng, một bên muốn có điểm, nhịp độ và tính kỷ luật trong tổ chức sẽ là chìa khóa. Hà Nội nhiều khả năng chủ động đẩy cao tốc độ để sớm tạo lợi thế, trong khi PVF-CAND cần kiên nhẫn chờ cơ hội phản công và các tình huống cố định.

Dựa trên danh sách cầu thủ dự kiến, Hà Nội có nhiều phương án tổ chức tấn công lẫn nhân sự giàu kinh nghiệm. PVF-CAND sở hữu những cái tên có thể tạo đột biến ở tuyến trên. Cán cân trận đấu có thể xoay chuyển từ những khoảnh khắc cá nhân, nhưng cốt lõi sẽ là khả năng chuyển trạng thái và hạn chế sai lầm ở phần sân nhà.

Đội hình dự kiến

Hà Nội

Văn Chuẩn

Xuân Mạnh

Duy Mạnh

Thành Chung

Công Nhật

Tadeu

Hùng Dũng

Marlon

Hoàng Hên

Tuấn Hải

Silva Daniel

PVF-CAND

Sỹ Huy

Eyenga

Hiểu Minh

Văn Chưởng

Anh Quân

Xuân Bắc

Văn Thuận

Thái Quý

Mpande

Thanh Nhàn

Amarildo

Thống kê đáng chú ý

Hà Nội thắng 3, thua 2 ở 5 trận gần nhất

PVF-CAND hòa 3, thua 2 ở 5 trận gần nhất

Hai đội chưa từng gặp nhau trong quá khứ

Lịch phát sóng và cách theo dõi

Trận đấu được phát trực tiếp trên F PT Play lúc 19h15 hôm nay 4/11. Diễn biến quan trọng, thẻ phạt và kết quả chung cuộc sẽ được cập nhật liên tục trong bài viết.

Nhận định và dự đoán tỉ số

Với lợi thế sân nhà và nhu cầu phải thắng để chặn đà bất ổn, Hà Nội được đánh giá nhỉnh hơn. PVF-CAND có thể ưu tiên sự chắc chắn và chờ thời cơ. Dự đoán tỉ số: Hà Nội 2-1 PVF-CAND.