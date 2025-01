Xã hội Hà Quỳnh Như - mượt mà, sâu lắng điệu hát quê hương Từng là hiện tượng "dân ca nhí" nổi tiếng cả nước và cộng đồng mạng với những thành tựu từ những cuộc thi danh giá, Hà Quỳnh Như (quê Yên Thành) được ví von bằng những mỹ từ “cô bé dân ca triệu view”, “hát dân ca hay như nuốt đĩa”. Con đường ca hát của cô bé dân ca trước kia, nay đang ngày càng tỏa rạng với sự đầu tư nghiêm túc, chuẩn chỉnh.

Hà Quỳnh Như luôn lựa chọn dân ca Nghệ Tĩnh để trình diễn. Ảnh: NVCC

Những khúc hát neo vào lòng người

Thời gian gần đây, người ta hay thấy Quỳnh Như trong nhiều sân khấu âm nhạc trên khắp cả nước và nước ngoài, với những khúc hát mang âm hưởng dân ca ngọt ngào đằm sâu xứ Nghệ. Cô gái quê lúa Phúc Thành, Yên Thành này đã có một chặng hành trình dài từ những cuộc thi âm nhạc đình đám từ thuở niên thiếu, cho đến cả quãng thanh xuân hoạt động trong môi trường âm nhạc chuyên nghiệp.

Giọng ca ngọt ngào thiên phú của Hà Quỳnh Như đã làm say đắm người hâm mộ với những ca khúc “Điệu ví, giặm là em”, “Khúc hát sông quê”, “Về Hà Tĩnh người ơi”, “Neo đậu bến quê”... Cho đến bây giờ khi đứng trên những sân khấu lớn, Quỳnh Như vẫn nói rằng, được sinh ra trên mảnh đất với bao trầm tích văn hoá, được thấm đẫm và thực hành dân ca từ tấm bé, đó chính là hành trang quý giá giúp cô có những bước trưởng thành vượt bậc.

Hà Quỳnh Như có thể hát được dân ca nhiều vùng miền. Ảnh: NVCC

Sinh ra trong gia đình nông dân nghèo ở xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, Hà Quỳnh Như từng biết hát dân ca từ lúc 3 tuổi, 5 tuổi Như đã hát bài “Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý một cách chững chạc trong sự ngạc nhiên thán phục của nhiều người. “Dạo đó đi đâu em cũng xung phong lên hát, và đi đâu cũng thành tâm điểm của cuộc vui, vì em hát dân ca rất mượt” Quỳnh Như kể.

Theo thời gian tình yêu ca hát và tài năng sớm phát lộ của cô được phát triển theo những cuộc thi, liên hoan ở cấp xã, huyện, cấp tỉnh. Những bài hát dân ca khó như “Thập ân phụ mẫu”, “Lời mẹ hát”,… được Quỳnh Như thể hiện ngọt ngào mộc mạc mà đằm sâu khiến người nghe bị cuốn hút không ngờ. Qua nhiều cuộc thi hát dân ca trong trường học cấp huyện, cấp tỉnh, Quỳnh Như được nhiều nghệ sĩ tên tuổi để ý.

Đặc biệt, NSND Hồng Lựu từng thốt lên rằng, Quỳnh Như chính là truyền nhân dân ca Nghệ Tĩnh thời đại số. NSND Hồng Lựu cũng là người thầy đầu tiên nắn chỉnh cho Quỳnh Như những câu luyến láy, những cao độ âm vực chuẩn của câu ví, giặm quê mình. Quỳnh Như cũng là học sinh nhí được NSND Hồng Lựu đưa về nhà cùng ăn, cùng ở để dạy hát cho cô. “Chính bà Lựu đã thổi cho em ngọn lửa đam mê nhiệt huyết với câu dân ca. Bà dạy em cả cái hay, cái tinh tuý, cái chất Nghệ ngoan cường, hào sảng, da diết đắm say trong câu đối đáp dân ca của người Nghệ” - Quỳnh Như nói.

Song ca cùng NSND Hồng Lựu trong chương trình "Thần tượng tương lai". Ảnh tư liệu

Từ những nấc thang đầu tiên đó, Quỳnh Như đã mạnh dạn đăng ký tham gia chương trình “Thần tượng tương lai” trên HTV7, và với sự đam mê, tài năng hiếm có của cô bé quê nghèo tỉnh lẻ, Quỳnh Như liên tiếp được gọi tên vào vòng trong.

“Thời điểm em đi thi, bố mẹ em phải vay mượn tiền để có lộ phí, lúc đó em còn nhỏ nên việc set up các chương trình, các cuộc thi đều do mẹ em đảm nhiệm. Không hiểu sao thời điểm đó mẹ xem sai lịch và mẹ con em vào TP. Hồ Chí Minh sớm 1 tuần. Cũng may mà những người Nghệ ở đây cưu mang chỗ ăn, ở nên em đã vượt qua cuộc thi với giải Ba chung cuộc trong sự mừng vui khôn tả và cả sự xúc động nghẹn ngào trước tình người, tình quê nơi đất khách”, Hà Quỳnh Như kể.

Hà Quỳnh Như hát "Phụ tử tình thâm" cùng NSND Hồng Lựu. Ảnh: NVCC

Nhận diện "Tôi là ai, tôi từ đâu đến"

Tiếp nối sự thành công đó, năm 2018 Quỳnh Như đăng ký dự thi The Voice Kid 2018, đây là cuộc thi âm nhạc danh giá dành cho lứa tuổi thiếu niên, và ngay từ vòng loại, Quỳnh Như đã phải cạnh tranh với hàng trăm tài năng âm nhạc trên khắp cả nước. Bằng sự nghiêm túc, chỉn chu, Quỳnh Như đã liên tục chiến thắng qua nhiều vòng thi. Kết thúc cuộc thi, Quỳnh Như xuất sắc giành vị trí Quán quân The Voice Kid 2018 trong niềm hân hoan, vui mừng của hàng ngàn fan hâm mộ trên khắp cả nước.

Trong tất cả các cuộc thi, dù có giọng hát tốt, quãng âm thanh rộng, Quỳnh Như có thể hát được rất nhiều thể loại như ballad, blue – jazz, dance… nhưng những vòng thi quan trọng, bài hát chủ đạo Quỳnh Như chọn vẫn là bài hát mang âm hưởng dân ca Nghệ Tĩnh.

“ Dù ở đâu, biểu diễn hay đi thi em vẫn ý thức được rằng, chỉ có dân ca mới chuyên chở được hết những điều em muốn nói, Ca sĩ Hà Quỳnh Như

Hà Quỳnh Như có nhiều bước trưởng thành sau khi là sinh viên của Học viện Âm nhạc quốc gia. Ảnh: NVCC





Sau khi tốt nghiệp THPT, Quỳnh Như thi vào Học viện Âm nhạc quốc gia và trở thành tân sinh viên khoa Thanh nhạc. Như vừa học, vừa được đi diễn nhiều nơi, cô được mời tham gia rất nhiều show diễn cả trong và ngoài nước. Sân khấu nào cô cũng được mời hát dân ca hoặc những ca khúc mang âm hưởng dân ca Nghệ Tĩnh.

Có nhiều chuyến lưu diễn nước ngoài được đắm mình trong câu hát dân ca quê hương và thấy phía dưới nhiều người nhỏ lệ vì xúc động, Quỳnh Như càng thêm trân quý câu dân ca quê mình. Đáng nhớ nhất là chuyến đi diễn ở Nhật Bản cùng với ca sĩ Lê Thanh Phong. Chương trình này được Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973 - 2023). Thông qua màn trình diễn các loại hình Di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam, chương trình mang tới những câu chuyện về tình hữu nghị Việt – Nhật, đồng thời giới thiệu tới công chúng tại Nhật Bản vẻ đẹp độc đáo của ba miền đất nước Việt Nam...

Trên chặng đường mới và những nấc thang mới, Quỳnh Như trải lòng, cô vẫn muốn làm mới mình trên con đường âm nhạc bằng một vài thể loại khác nhau, nhưng sau cùng dòng dân gian âm hưởng xứ Nghệ vẫn là lựa chọn tối ưu nhất. Bởi đối với một người nghệ sĩ việc nhận diện và trả lời được câu hỏi “Tôi là ai, tôi từ đâu đến?” đã là một thành công.