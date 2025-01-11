Hà Tĩnh 2-1 Hà Nội: Trọng Hoàng rách tai sau va chạm Giữa hiệp hai trên sân trơn ướt, Đỗ Hoàng Hên vô tình quệt giày đinh vào mang tai trái khiến Trọng Hoàng rách gần 2/3 vành tai. Anh băng bó tạm, đá tiếp, rồi vào viện khâu hai đường; sức khỏe ổn định.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thắng Hà Nội 2-1 ở vòng 9 V-League 2025–2026, nhưng điểm nhấn ám ảnh của đêm bóng đá ấy là khoảnh khắc Trọng Hoàng đứng dậy, yêu cầu băng bó tạm và tiếp tục thi đấu sau khi tai trái bị rách sâu vì một va chạm vô tình.

Khoảnh khắc then chốt giữa hiệp hai

Giữa hiệp hai, khi Trọng Hoàng nỗ lực che bóng trong điều kiện sân trơn, bóng ướt, anh ngã xuống trước. Đỗ Hoàng Hên – tiền vệ vừa nhập tịch của CLB Hà Nội – lao tới, mất trụ và không kịp rút chân. Giày đinh quệt mạnh vào mang tai trái khiến vành tai của cựu tuyển thủ rách hai đường sâu, gần 2/3 vành tai.

Máu chảy nhiều đến mức ướt đẫm áo đấu. Dù vậy, Trọng Hoàng vẫn đứng dậy, băng bó tạm và tiếp tục chơi bóng. Ở thời điểm ấy, ít ai ngờ vết thương nghiêm trọng đến mức phải khâu cố định phần tai gần như lìa rời.

Trọng Hoàng bị Hoàng Hên vô tình giẫm rách tai.

Lời kể từ băng ghế huấn luyện

HLV Nguyễn Công Mạnh của Hà Tĩnh cho biết: “Máu thấm cả áo cậu ấy. Chúng tôi lập tức đưa Hoàng vào viện ngay sau khi trận đấu kết thúc. Các bác sĩ phải khâu hai đường để cố định lại phần tai đã gần lìa.”

Khuya 31-10, Trọng Hoàng vẫn nằm tại bệnh viện để được theo dõi thêm. Các bác sĩ cho biết sức khỏe anh đã ổn định, song cần thời gian chăm sóc vết thương kỹ lưỡng. Thời điểm trở lại sân tập chưa thể xác định.

Tinh thần fair-play và khoảnh khắc bắt tay

Ngay sau trận, Đỗ Hoàng Hên chủ động đến thăm và xin lỗi. Anh giải thích đó là tình huống ngoài ý muốn trong điều kiện sân trơn, không thể kịp rút chân. Hình ảnh hai cầu thủ bắt tay được lan truyền rộng rãi và nhận nhiều lời khen về tinh thần thể thao đẹp.

Tác động lên cục diện trận đấu

Thời điểm Trọng Hoàng dính chấn thương, tỷ số đang là 1-1. Anh vẫn ở lại sân, sát cánh cùng đồng đội cho đến khi Hà Tĩnh định đoạt trận đấu với chiến thắng 2-1. Sau hồi còi mãn cuộc, toàn đội dành tặng ba điểm cho người đội trưởng quả cảm.

Góc phân tích: điều kiện thi đấu và giá trị biểu tượng

Điều kiện sân trơn, bóng ướt là bối cảnh trực tiếp dẫn đến va chạm. Sự cố cho thấy rủi ro cao trong tranh chấp ở tốc độ lớn, và cũng khắc họa rõ nét vai trò thủ lĩnh của Trọng Hoàng: quyết tâm thi đấu dù bị tổn thương nặng, tạo điểm tựa tinh thần cho tập thể.

Thống kê chọn lọc

Kết quả: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-1 Hà Nội (vòng 9 V-League 2025–2026).

Thời điểm sự cố: giữa hiệp hai, sân trơn và bóng ướt.

Chấn thương: rách hai đường sâu, gần 2/3 vành tai trái; được khâu hai đường.

Bệnh viện: theo dõi qua đêm 31-10; sức khỏe ổn định.

Bảng xếp hạng: Hà Tĩnh vươn lên vị trí thứ 6, 12 điểm sau 9 vòng đấu.

Tuổi: 36.

Ý nghĩa dài hạn

Với Hà Tĩnh, ba điểm không chỉ giúp cải thiện thứ hạng mà còn củng cố tinh thần đoàn kết, được tô đậm bởi nỗ lực của đội trưởng. Với Trọng Hoàng, chặng đường hồi phục cần sự kiên nhẫn; thời điểm trở lại sẽ phụ thuộc vào quá trình chăm sóc vết thương theo đánh giá của bác sĩ.