Hà Tĩnh bỏ yêu cầu phải có giấy xét nghiệm âm tính với người đã tiêm 2 mũi vắc-xin từ Nghệ An qua

Ngày 12/10, người dân di chuyển hướng từ Nghệ An vào Hà Tĩnh, khi qua cầu Bến Thủy 1, ngoài khai báo y tế như thường lệ, đều được lực lượng chức năng làm nhiệm vụ ở các chốt kiểm soát hỏi thông tin về việc đã tiêm được bao nhiêu mũi vắc-xin phòng Covid-19. Trong trường hợp đã tiêm mũi 2 quá 14 ngày, người dân được phép qua lại mà không cần đến giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 còn hiệu lực.

Trên địa bàn thị trấn Xuân An (Nghi Xuân), có đến 4 chốt kiểm soát người từ tỉnh Nghệ An qua Hà Tĩnh. Ảnh: Tiến Hùng "Hiện tại chưa có văn bản chính thức, nhưng chúng tôi nhận được chỉ đạo là tạo điều kiện cho bà con vì cũng lâu quá rồi. Xét nghiệm cũng tốn kém", Đại úy Phan Quốc Nam - Trưởng chốt kiểm soát cầu Bến Thủy 1 (Công an huyện Nghi Xuân), nói và cho hay, tuy vậy, người dân khi qua lại đều phải xuống xe vào khai báo y tế. Người dân khi qua lại đều phải xuống xe vào khai báo, trình bày. Ảnh: Tiến Hùng Cũng đóng chốt ở cầu Bến Thủy 1 và cầu Bến Thủy 2, nhưng không giống như các chốt kiểm soát phía Bắc cầu của tỉnh Nghệ An, chốt của tỉnh Hà Tĩnh kiểm soát người qua lại rất nghiêm ngặt. Cụ thể, gần 1 tháng nay, tất cả người dân không cần biết đang cư trú ở đâu và cũng không cần biết đã tiêm vắc-xin phòng Covid-19 hay chưa, từ địa phận Nghệ An qua Hà Tĩnh, khi tới các chốt kiểm soát đều phải có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng 72 giờ. Những trường hợp dù quá 1 giờ cũng buộc phải quay trở lại TP. Vinh để làm xét nghiệm. Yêu cầu này đã khiến không ít người dân phàn nàn vì phiền toái cũng như tốn kém. Đặc biệt là đối với hàng nghìn người qua lại giữa TP. Vinh và huyện Nghi Xuân để làm việc mỗi ngày. Trong khi đó, các trạm y tế ở huyện Nghi Xuân cũng thường xuyên có rất đông người đến làm test nhanh. "Không chỉ tốn kém tiền bạc, mà rất phiền toái và tốn kém cả thời gian. Cứ 3 ngày tôi lại phải đi xét nghiệm 1 lần, mất 150.000 đồng. Chưa kể chờ đợi rất mất thời gian. Khi có đầy đủ giấy tờ theo yêu cầu rồi, qua chốt vẫn phải xuống xe vào một khu vực bên đường để trình bày, dù trời mưa lớn. Thật sự rất mệt mỏi", một giáo viên có địa chỉ ở TP. Vinh nhưng đang dạy học ở huyện Nghi Xuân đã được tiêm đủ 2 mũi vắc-xin nói.

Trong khi đó, các chốt kiểm soát của Nghệ An ở cầu Bến Thủy 1 cũng như cầu Bến Thủy 2 lại quy định khác. Ngay sau khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, lần lượt TP. Vinh và các địa phương khác chuyển trạng thái xuống thực hiện theo Chỉ thị 15, đối với người dân Hà Tĩnh và Nghệ An, các chốt kiểm soát dường như cho phép tự do ra, vào mà không cần giấy xét nghiệm.

Ít ngày gần đây, khi tình trạng lao động từ các tỉnh phía Nam về đông, các chốt này mới thắt chặt kiểm soát. Theo đó, toàn bộ người dân qua lại đều phải có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 còn hiệu lực. Ngoại trừ những người đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19.