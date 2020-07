Hà Tĩnh diễn tập an ninh trước ngày đón Công Phượng, Phi Sơn; Chelsea cho MU 'ngửi khói'

Sợ vỡ sân, Hà Tĩnh diễn tập an ninh trước ngày đón Công Phượng, Phi Sơn

BTC sân Hà Tĩnh đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, nhằm đảm bảo, an ninh an toàn cho cuộc tiếp đón TP.HCM ở vòng 10 V.League 2020.

Trận đấu giữa HL Hà Tĩnh và TP.HCM ở vòng 10 V.League 2020 nhận được sự quan tâm lớn của NHM Hà Tĩnh. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi ở bên kia chiến tuyến, đội khách TP.HCM sở hữu hàng loạt ngôi sao danh tiếng trong đội hình như Phi Sơn, Công Phượng, Bùi Tiến Dũng, Huy Toàn. Sức nóng của trận đấu này chắc chắn cũng không kém cuộc đọ sức của HL Hà Tĩnh và Hà Nội tại vòng 4.

Rút kinh nghiệm sau vụ “vỡ sân” trong trận đấu với Hà Nội FC, BLĐ CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có hàng loạt biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho cuộc tiếp đón TP.HCM vào chiều 17/7. Một buổi diễn tập đảm bảo an ninh, an toàn với rất nhiều kịch bản đã được diễn ra vào chiều 14/7.

Đại diện VPF, BTC và lực lượng an ninh đã có buổi diễn tập trước trận đấu giữa HL Hà Tĩnh và TP.HCM ở vòng 10 V.League. Công an Hà Tĩnh đã huy động một lực lượng lớn nhân sự tham gia buổi diễn tập này. Được biết, trong trận đấu với TP.HCM sắp tới, BTC sân Hà Tĩnh sẽ huy động số lượng an ninh lớn (gần 500 người) để bảo vệ an ninh, an toàn cho trận đấu. Các phương án hướng dẫn CĐV đến sân, bảo đảm an toàn cũng đã được lên kỹ lưỡng với sự hỗ trợ của đại diện VPF.

Để tránh xảy ra tình trạng vỡ sân, BTC địa phương cũng chỉ phát hành hơn 10.000 vé xem trận đấu (hơn 1.000 vé là giấy mời), trong khi sức chứa của sân Hà Tĩnh khoảng 11 - 12 ngàn chỗ ngồi. Trận đấu giữa HL Hà Tĩnh và TP.HCM sẽ diễn ra vào 18h00 ngày 17/7.

Tiền đạo Nguyễn Anh Đức bất ngờ đầu quân cho HAGL

Đây thực sự là điều rất bất ngờ với người hâm mộ Việt Nam, vì như đã biết Anh Đức đầu mùa đã bị lãnh đạo B.Bình Dương thôi gia hạn hợp đồng. Cứ tưởng anh sẽ từ giã sân cỏ, chấm dứt đời cầu thủ quần đùi áo số.

Tuy rằng Anh Đức đã được không ít CLB liên hệ mời về đầu quân, nhưng chế độ mà tiền đạo này đòi hỏi đã không được các CLB chấp thuận. Bất ngờ khi sáng 14/7, HAGL tiết lộ đã chính thức có được chữ ký của tiền đạo B.Bình Dương, để đạt được chữ ký của cầu thủ sinh năm 1985 này, HAGL phải trả cho cựu tiền đạo ĐTQG trên dưới 1 tỷ đồng cho giai đoạn 2 tới.

Anh Đức (số 11) trong màu áo ĐTVN. Với bản hợp đồng này đã khiến nhiều CĐV quan tâm bóng đá nước nhà thích thú. Tiền đạo có biệt danh Đức “Eto’o” vẫn còn sức hút và giá trị trên sân cỏ. Anh Đức có kinh nghiệm và khả năng không chiến tốt, sẽ bổ sung rất nhiều cho ngoại binh Walsh và Văn Toàn.

Theo nhiều chuyên gia, Anh Đức về HAGL nếu được các “vệ tinh” như Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn hỗ trợ, Anh Đức có thể tỏa sáng.

Đánh bại Norwich, Chelsea cho MU "ngửi khói"

Chelsea tạm thời tạo nên khoảng cách 4 điểm với MU sau khi đánh bại Norwich 1-0 ở trận đá sớm vòng 36 Ngoại hạng Anh.

Khoảnh khắc Giroud dứt điểm chính xác đem về 3 điểm cho Chelsea trước Norwich. Ảnh: Getty Trước đối thủ là đội bóng đã xuống hạng, Chelsea nhanh chóng chiếm thế chủ động trong những phút đầu. Phải tới phút bù giờ thứ ba của hiệp 1, Chelsea mới chọc thủng lưới được đối phương. Người lập công là tiền đạo Olivier Giroud với pha đánh đầu cận thành sau pha đi bóng và tạt bóng rất hay của Pulisic.

Trận đấu khép lại với chiến thắng tối thiểu 1-0 cho Chelsea. Kết quả này là đủ để The Blues có trong tay 63 điểm, tạm thời bỏ xa MU 4 điểm trong cuộc đua giành vị trí trong top 4 của Ngoại hạng Anh./.

Thoát án phạt, Man City tung tiền săn cầu thủ

Đội chủ sân Etihad lên kế hoạch gia hạn hàng loạt trụ cột sau khi thoát án phạt cấm thi đấu trong 2 năm ở Champions League.

Man City có 5 tháng sống trong sợ hãi khi bị UEFA cấm thi đấu 2 năm ở Cúp 1 trong tháng 2 do vi phạm Luật công bằng tài chính.

Tuy nhiên, vào ngày 13/7, Tòa án trọng tài Thể thao đưa ra phán quyết ngược lại khiến thầy trò Pep Guardiola vui phơi phới.

De Bruyne đã tính đường ra đi trước khi Man City thoát án phạt cấm thi đấu 2 năm ở Cúp C1. Với án phạt được gỡ, hàng loạt dự định của Man City được triển khai, trong đó có việc mua sắm phiên chợ hè 2020 cũng như trói chân các trụ cột.

Daily Mail cho hay, những Kevin de Bruyne, Raheem Sterling và Gabriel Jesus mà Man City lo ngại sẽ bỏ đội mà đi nếu họ kháng án không thành công, đều chuẩn bị được đề nghị ký mới với những điều khoản hấp dẫn hơn hẳn.

Cả 3 cầu thủ này đều có hợp đồng với Man City đến hè 2023 nhưng đội chủ sân Etihad vẫn muốn đề nghị gia hạn để đảm bảo sẽ gắn bó lâu dài trong kế hoạch xây dựng của CLB.

Còn liên quan chuyển nhượng, Man City nhắm các mục tiêu Kalidou Koulibaly, Mautaro Martinez, Ferran Torres và David Alaba.

AFC điều chỉnh lịch thi đấu Giải bóng đá nữ vô địch U20 châu Á 2022

Thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, mới đây, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) thông báo tiếp tục điều chỉnh lịch thi đấu vòng loại thứ nhất Giải bóng đá nữ vô địch U20 châu Á 2022.

Theo đó, lịch thi đấu mới của vòng loại thứ nhất Giải bóng đá nữ vô địch U20 châu Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 13 - 21/3/2021, thay cho lịch thi đấu cũ từ ngày 6 - 14/3/2021.

Ảnh minh họa. Nguồn: VFF Việc điều chỉnh này nhằm tránh việc trùng lịch thi đấu và tiêu chí về lứa tuổi cầu thủ cho vòng loại Giải bóng đá nữ vô địch U20 châu Á 2022 và Giải bóng đá nữ vô địch U17 FIFA World Cup 2020.

AFC cũng đang kêu gọi các Liên đoàn thành viên đứng ra nhận đăng cai và đăng ký tham dự vòng loại các giải bóng đá nữ vô địch U17 FIFA World Cup 2020 và U20 châu Á 2022.

Thời hạn đăng ký tham dự và đăng cai hai sự kiện này được mở đến hết ngày 31/7/2020.

Tiền vệ Phi Sơn háo hức đối đầu với đội bóng quê hương HL Hà Tĩnh

Vào ngày 17/7 tới đây, Phi Sơn cùng TP.HCM sẽ có trận đấu với HL Hà Tĩnh. Lần đầu trở về quê trong tâm thế đối thủ, Phi Sơn đang tỏ ra khá háo hức.

Trần Phi Sơn không còn là cái tên xa lạ với bóng đá Việt Nam khi anh góp mặt ở đầy đủ các cấp độ đội U23, Olympic và ĐTQG. Tiền vệ 28 tuổi này sinh ra và lớn lên ở Hà Tĩnh, sau đó vào lò đào tạo SLNA rồi bây giờ đang khoác áo TP.HCM.

Trần Phi Sơn cùng TP.HCM đang có phong độ cao tại V.League 2020 Lần đầu tiên kể từ khi bước vào con đường bóng đá chuyên nghiệp, tiền vệ Trần Phi Sơn sẽ có trận đối đầu với đội bóng quê hương HL Hà Tĩnh. Trước trận đấu khá đặc biệt này, Phi Sơn nói rằng anh đếm từng ngày chờ giây phút bóng lăn.

“Lúc này, tôi rất háo hức được về quay về. Khi TP.HCM từ Quảng Ninh lên Hà Nội tập luyện trước khi di chuyển về Hà Tĩnh, bạn bè, người thân của tôi cũng hỏi liên tục bao giờ về quê. Cảm xúc rất khó tả”, Phi Sơn cho biết.

Trận đấu tới, Phi Sơn sẽ đón một cổ động viên đặc biệt - mẹ anh - sẽ xuất hiện trên sân Hà Tĩnh. Tiền vệ sinh năm 1992 nói rằng anh sẽ vượt qua được áp lực để có trận đấu tốt: “Mẹ tôi sẽ đến sân để xem tôi thi đấu nên có lẽ mẹ sẽ cổ vũ cho riêng cá nhân tôi".