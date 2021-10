Hà Tĩnh dỡ toàn bộ chốt kiểm soát người và phương tiện từ phía Nghệ An qua

Ngày 24/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh có văn bản về việc hoạt động chốt kiểm soát người và phương tiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định dỡ bỏ hàng loạt chốt kiểm soát. Trong đó, toàn bộ chốt kiểm soát người và phương tiện từ phía Nghệ An qua đều được dỡ bỏ.

Các chốt được dỡ bỏ cụ thể gồm: Trên Quốc lộ 1 có chốt tại Km468+150 phía Nam cầu Bến Thủy 1 thuộc địa phận thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân; Tại Km469+00 phía Nam nút giao Quốc lộ 1 với cầu vượt của cầu Bến Thủy 2 (hướng đi chợ Củi) thuộc địa phận thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân; Tại Km469+300 phía Nam cầu Bến Thủy 2 - Quốc lộ 1 tuyến tránh thuộc địa phận thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân; Trên đường Hồ Chí Minh, dỡ bỏ chốt tại Km766+300 thuộc địa phận xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn.

Cầu Cửa Hội được dỡ bỏ hàng rào sau gần 1 tháng chốt cứng. Ảnh: Tiến Hùng Trên Quốc lộ 8, dỡ bỏ chốt tại Km85+00 thuộc địa phận xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn (khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo).

Trên Quốc lộ 12C, dỡ bỏ chốt tại Km 39+006 thuộc địa phận xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh. Trên Quốc lộ 15, dỡ bỏ chốt tại Km355+00 Quốc lộ 15, thuộc địa phận xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ (phía Hà Tĩnh giáp ranh Nghệ An).

Trên Quốc lộ 8C, dỡ bỏ chốt tại Km139+200 Quốc lộ 8C, thuộc địa phận xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn (giáp với xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An).

Trên đường tỉnh ĐT.552, dỡ bỏ chốt tại Km0+00 đường tỉnh ĐT.552 thuộc địa phận xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ (phía Hà Tĩnh giáp ranh Nghệ An).

Trên đường tỉnh ĐT.547, dỡ bỏ chốt tại đầu cầu phía Nam cầu Cửa Hội, thuộc địa phận xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân. Ngoài ra, Hà Tĩnh cũng dỡ bỏ chốt trên tuyến đường tránh đèo Con (tiếp giáp tỉnh Quảng Bình) thuộc địa phận xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh.

Hiện nay, Hà Tĩnh chỉ còn 2 chốt để kiểm soát người và phương tiện hướng từ Quảng Bình ra. Hai chốt này gồm, tại Km590+400 Quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh và tại Km846+900 đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Hương Trạch, huyện Hương Khê.