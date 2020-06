Hà Tĩnh 'vỡ' sân do cán bộ mở cửa cho người nhà vào; Barca đại thắng trong ngày La Liga tái xuất

Hà Tĩnh phân trần về sự cố vỡ sân

Một nữ CĐV ngất trên khán đài được cảnh sát đưa xuống bên dưới. Ảnh: Đức Hùng

Ông Nguyễn Văn Hạnh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng, lực lượng làm nhiệm vụ tự ý mở cửa cho người nhà, khiến sân Hà Tĩnh bị quá tải trong trận gặp Hà Nội hôm 12/6."Nhiều lực lượng làm nhiệm vụ như công an, quân đội, cán bộ quản lý sân... đã mở cửa cho người nhà vào với số lượng khoảng hơn 1.000 người, khiến ban tổ chức không thể kiểm soát nổi, dẫn tới vỡ sân", ông Hạnh cho biết. "Lượng vé phát ra đảm bảo sức chứa của sân. Phía trên các khán đài còn chỗ trống, song nhiều CĐV vẫn tràn xuống dưới do thời tiết quá nắng nóng, và một phần phải thực hiện giãn cách xã hội phòng dịch bệnh".

Sân vận động Hà Tĩnh, với sức chứa khoảng 16.000 người, gần như không còn chỗ trống ở trận Hà Tĩnh - Hà Nội tại vòng 4 V-League 2020 dù ban tổ chức chỉ in 12.300 vé bán và 1.020 vé mời. Phút 20, hàng nghìn người tràn xuống đường biên để đứng, khiến trận đấu tạm dừng khoảng 20 phút.



Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh bày tỏ sự cố "vỡ" sân là bất khả kháng. Ban tổ chức luôn đặt vấn đề an ninh lên hàng đầu nên không xảy ra điều gì nghiêm trọng. Trận đấu tới gặp Đà Nẵng tại vòng 5 trên sân Hà Tĩnh, Sở sẽ giao cho CLB bán ra khoảng 10.000 vé, hy vọng sẽ không quá tải. "CLB Hà Nội quá nổi tiếng, có nhiều tuyển thủ quốc gia như Quang Hải, Hùng Dũng, Đức Huy... nên thu hút nhiều người hâm mộ, đặc biệt là trẻ em. Các trận tiếp theo lượng khán giả tới sân sẽ ít hơn rất nhiều, theo tính toán chỉ xấp xỉ khoảng 5.000 người mỗi trận", ông Hạnh cho hay.Còn Chủ tịch CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, ông Nguyễn Tiến Dũng cảm ơn sự quan tâm của CĐV, và bày tỏ đây là sự cố không may, trách nhiệm thuộc về ban tổ chức địa phương. Ông nói: "Lần đầu tổ chức nên khâu kiểm soát vé còn nhiều thiếu sót. Phe vé ở Hà Nội, Hải Phòng đổ về, tình trạng vé giả tràn lan. Hệ thống kiểm soát vé nhiều chỗ không xé vé, dẫn tới việc vé bị tuồn trở lại, từ đó người ồ ạt vào sân"."Tình yêu bóng đá của người hâm mộ Hà Tĩnh thật đáng tự hào. Chúng tôi sẽ có những phương án hợp lý để đáp lại tấm chân thành ấy", ông Dũng thông tin thêm. Trận 1-1 trên sân khách giúp Hà Nội vươn lên vị trí thứ 4, với 7 điểm sau 4 vòng, kém 1 điểm so với nhóm 3 đội đầu bảng gồm Sài Gòn, Viettel và SLNA. Còn Hà Tĩnh đạt 4 điểm, đứng thứ 9.