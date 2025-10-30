Hà Tĩnh vs Hà Nội: Bài test khó cho Kewell, dự đoán 2-2 Hà Nội làm khách Hà Tĩnh ở vòng 9 V.League 2025/26 lúc 18h00 ngày 31/10. Hà Tĩnh 5 trận không thắng, trong khi đội bóng của Harry Kewell vừa thắng 3-2.

Hà Nội hành quân tới Sân Hà Tĩnh với mục tiêu nối dài đà tích cực dưới thời Harry Kewell, nhưng chủ nhà là bài kiểm tra khó về tính kiên nhẫn và khả năng bẻ khóa khối phòng ngự thấp. Chuỗi 5 trận không thắng không che mờ chất thép của Hà Tĩnh trong khâu tổ chức, và đây hứa hẹn là 90 phút căng về cường độ ở trung tuyến, mở cho một kịch bản đôi công chặt chẽ. Nhận định sớm: Hà Tĩnh đủ bài để đáp trả, trong khi Hà Nội có hỏa lực tốt hơn. Cán cân nghiêng về một trận chia điểm nhiều cảm xúc.

Thông tin trận đấu

Giải đấu: V.League 2025/26, vòng 9

Địa điểm: Sân Hà Tĩnh

Thời gian: 18h00 ngày 31/10 (giờ Việt Nam)

Hà Nội đang chơi khởi sắc dưới thời Kewell

Phong độ và bối cảnh: tự tin gặp thực dụng

Hà Tĩnh vừa thua 1-2 trước Hải Phòng, nối dài chuỗi 5 trận không thắng và rơi xuống vị trí thứ 7. Điểm tựa của họ vẫn là cấu trúc 4-4-2 kỷ luật, kín kẽ, nhưng hiệu quả dứt điểm thiếu ổn định khiến lợi thế thường bị đánh rơi ở các thời khắc then chốt.

Ở chiều ngược lại, Hà Nội vừa có chiến thắng đầu tiên dưới thời Harry Kewell khi vượt qua Becamex TP.HCM 3-2 ngay tại Gò Đậu. Dẫu vậy, 11 điểm sau 8 vòng vẫn chưa đạt kỳ vọng của một tập thể đặt mục tiêu cao. Kewell cần thêm kết quả tích cực để ổn định tinh thần và tái định vị sức mạnh của đội bóng thủ đô.

Đối đầu: cân bằng và mở

Năm lần chạm trán gần nhất ghi nhận thế cân bằng: bốn trận hòa và một chiến thắng cho Hà Nội tại Cúp Quốc gia 2024. Đáng chú ý, cả hai đội đều ghi bàn trong bốn trận gần nhất, cho thấy dù Hà Tĩnh ưu tiên phòng ngự, các cuộc đấu giữa đôi bên vẫn thường mở và có khoảng trống để khai thác.

Lực lượng và đội hình dự kiến

Hà Tĩnh mất hậu vệ trụ cột Nguyễn Văn Hạnh vì án treo giò – tổn thất đáng kể khi họ cần gia cố khu vực biên và các pha bóng bổng. HLV Nguyễn Công Mạnh nhiều khả năng tiếp tục đặt niềm tin vào cặp tiền đạo Onoja – Atshimene cho các pha phản công nhanh.

Phía Hà Nội, Harry Kewell có trong tay đội hình mạnh nhất. Sự trở lại của Đỗ Hùng Dũng cùng phong độ ổn định của Nguyễn Tuấn Hải giúp Hà Nội linh hoạt hơn trong triển khai, trong khi cặp trung vệ Thành Chung – Adriel Tadue đang dần ăn ý trong cấu trúc mới.

Hà Tĩnh (4-4-2) Thanh Tùng – Duy Thường, Mạnh Hưng, Helerson, Viết Triều Trọng Hoàng, Lê Viktor, Tấn Tài, Trung Nguyên Onoja, Atshimene

Hà Nội (4-2-3-1) Văn Chuẩn – Xuân Mạnh, Thành Chung, Adriel Tadue, Willian Marlon Hùng Dũng, Công Nhật – Hai Long, Hoàng Hên, Floro Tuấn Hải

Hà Tĩnh không dễ bị đánh bại

Chiến thuật – điểm nóng trung tuyến

Hà Tĩnh nhiều khả năng duy trì 4-4-2 thấp, ưu tiên khóa không gian giữa hai tuyến và chặn các đường chia bài của Hà Nội qua trung lộ. Khi đoạt bóng, họ sẽ chuyển trạng thái nhanh ra hai biên, hướng tới các pha tăng tốc của Onoja – Atshimene vào khoảng trống sau lưng cặp trung vệ đối phương.

Với Hà Nội, Kewell xây dựng lối chơi cầm bóng chủ động, pressing trung tuyến và dồn tải bên trái cho Willian Marlon – Hoàng Hên. Mấu chốt nằm ở cuộc so kè thể chất và phán đoán ở khu trung tâm: Lê Viktor đối đầu Đỗ Hùng Dũng – ai chiếm ưu thế sẽ định hình nhịp độ và điểm rơi bóng hai. Nếu Hà Nội thiếu sắc bén trong pha bóng cuối, Hà Tĩnh đủ khả năng phản đòn bằng các đường chuyển trạng thái ít chạm.

Cá nhân đáng chú ý: Nguyễn Tuấn Hải nhờ di chuyển rộng và phối hợp với tuyến hai mở khóa khối thấp; bên kia, Helerson là điểm tựa không chiến và bọc lót cho Hà Tĩnh.

Thống kê đáng chú ý

Hà Tĩnh: 5 trận liên tiếp không thắng, gần nhất thua Hải Phòng 1-2.

Hà Nội: 11 điểm sau 8 vòng; vừa thắng Becamex TP.HCM 3-2 ngay tại Gò Đậu.

5 lần đối đầu gần đây: 4 trận hòa, 1 chiến thắng cho Hà Nội (Cúp Quốc gia 2024).

4 trận đối đầu gần nhất: cả hai đội đều ghi bàn.

Nhận định và dự đoán tỉ số

Hà Nội nhỉnh hơn về chất lượng cá nhân và chiều sâu, nhưng thử thách nằm ở việc xuyên phá cấu trúc 4-4-2 thấp, nơi Hà Tĩnh tổ chức tốt và phản công nhanh. Kewell cần điều chỉnh nhịp độ và chất lượng pressing ở trung tuyến, đồng thời tận dụng hiệu quả các pha chồng biên trái.

Dự đoán: Hà Tĩnh 2-2 Hà Nội.