Hà Tĩnh vs HAGL 18h00 hôm nay: Viktor Lê đá chính Vòng 10 V-League 2025/26, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp HAGL lúc 18h00 tại SVĐ Hà Tĩnh. Chủ nhà đang vào phom và bất bại 5 lần đối đầu gần nhất; trực tiếp trên F PT Play.

18h00 hôm nay 4/11, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp Hoàng Anh Gia Lai tại SVĐ Hà Tĩnh ở vòng 10 V-League 2025/26. Trong bối cảnh chủ nhà đang thăng hoa với hai chiến thắng liên tiếp và bất bại 5 lần đối đầu gần nhất, sự chú ý dồn vào Viktor Lê – người hùng cú đúp trước Hà Nội FC và được kỳ vọng tiếp tục đá chính.

Trực tiếp Hà Tĩnh vs HAGL, 18h00 hôm nay 4/11 734653

Thông tin trận đấu

Thời gian: 18h00 hôm nay 4/11

Địa điểm: SVĐ Hà Tĩnh

Giải đấu: Vòng 10 V-League 2025/26

Trực tiếp: F PT Play

Phong độ và bối cảnh

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có 12 điểm và trở lại sân nhà với khí thế tích cực sau mạch thắng trước Hải Phòng và Hà Nội FC (2-1), trong đó Viktor Lê lập cú đúp. Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Công Mạnh, đội chủ nhà duy trì lối chơi chặt chẽ, gắn kết và tinh thần bền bỉ.

Bên kia, HAGL của HLV Nguyễn Quốc Tuấn chỉ thắng 1/9 trận từ đầu mùa và đang đứng cuối bảng với 7 điểm (kém nhóm trên về chỉ số phụ). Vòng trước, họ hòa Nam Định 2-2. Hàng công chưa đạt hiệu suất mong muốn, trong khi hàng thủ thường chịu những lỗi cá nhân, đặc biệt trong các thời điểm quan trọng.

Viktor Lê đang có phong độ cực kỳ ấn tượng (Ảnh: (Ảnh: HLHT FC).

Góc chiến thuật

Điểm mạnh của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là cấu trúc phòng ngự kín kẽ và tính kỷ luật khi chuyển trạng thái. Những pha đánh biên và khả năng tận dụng cơ hội của Viktor Lê mang lại khác biệt trong các trận gần đây. Trước đối thủ thường mắc lỗi cá nhân, các tình huống cố định và bóng hai của chủ nhà có thể là chìa khóa.

Với HAGL, yêu cầu số một là giảm thiểu sai sót ở tuyến dưới. Khi phải làm khách tại SVĐ Hà Tĩnh – nơi đội chủ nhà toàn thắng 3 lần gần nhất tiếp HAGL – đội khách nhiều khả năng ưu tiên mục tiêu có điểm, kiểm soát rủi ro trước khi nghĩ tới mạo hiểm.

Thống kê đáng chú ý

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Thắng 2, hòa 2, thua 1 ở 5 trận gần nhất.

Hoàng Anh Gia Lai: Thắng 1, hòa 3, thua 1 ở 5 trận gần nhất.

Đối đầu gần nhất: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bất bại 5 trận (thắng 3, hòa 2) trước HAGL.

Chuỗi sân nhà: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh toàn thắng 3 lần gần nhất khi tiếp HAGL.

Hạng mục Hồng Lĩnh Hà Tĩnh HAGL Điểm hiện tại 12 7 5 trận gần nhất 2 thắng, 2 hòa, 1 thua 1 thắng, 3 hòa, 1 thua Đối đầu 5 trận gần nhất Bất bại (3 thắng, 2 hòa) Không thắng

Đội hình dự kiến

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thanh Tùng, Viết Triều, Duy Thường, Helerson, Mạnh Hưng, Tấn Tài, Sỹ Hoàng, Viktor Lê, Onoja, Trung Nguyên, Atshimene.

HAGL

Trung Kiên; Quang Kiệt, Thanh Sơn, Thành Nhân, Silva Marcel, Minh Tâm , Vĩnh Nguyên, Filho Jairo, Phước Bảo, Du Học, Ryan Ha.

Trực tiếp Hà Tĩnh vs HAGL, 18h00 hôm nay 4/11 734652

Điểm nóng và kỳ vọng

Viktor Lê là tâm điểm sau cú đúp trước Hà Nội FC. Phía HAGL, việc hạn chế sai số cá nhân và gia cố những phút cuối hiệp có thể quyết định triển vọng có điểm. Tốc độ nhập cuộc của chủ nhà và khả năng phản ứng của đội khách sẽ định hình quỹ đạo trận đấu từ rất sớm.

Dự đoán tỉ số

Dự đoán: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-1 HAGL.