Haaland im tiếng, Man City gục ngã 0-1 trước Aston Villa Matty Cash ghi bàn phút 20 từ pha dàn xếp phạt góc, mở ra chiến thắng 1-0 cho Aston Villa; Haaland bị phong tỏa, Man City bất lực trước Martinez và Pau Torres.

Aston Villa thắng 1-0 trước Manchester City nhờ khoảnh khắc bùng nổ của Matty Cash ở phút 20 từ một tình huống phạt góc dàn xếp. Haaland bị theo sát suốt 90 phút, còn những cơ hội hiếm hoi của Man City lần lượt bị Martinez, Pau Torres và tuyến giữa Villa hóa giải.

Aston Villa giành 3 điểm quý giá - Ảnh: AVFC

Diễn biến: bàn thắng sớm và thế trận phòng ngự phản công

Man City nhập cuộc chủ động. Phút 6, Reijnders sút xa vọt xà sau một pha dồn ép. Phút 12, đội khách liên tục khoét cánh trái, tìm Savinho để tạo đột biến, trong khi Aston Villa kiên nhẫn phòng ngự phản công.

Bước ngoặt đến ở phút 20: từ pha dàn xếp phạt góc bất ngờ, Matty Cash rẽ vào trung lộ rồi sút chân trái như búa bổ, hạ gục Donnarumma mở tỷ số 1-0. Villa sau đó tiếp tục chờ thời cơ phản công; phút 30, McGinn sút chìm chân trái chệch cột trong gang tấc.

Matty Cash ăn mừng ngẫu hứng - Ảnh: Premier League

Phút 28, Buendia dính chấn thương, nhường chỗ cho Jadon Sancho. Hiệp một khép lại với thế trận chặt chẽ của chủ nhà và ưu thế 1-0.

45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Aston Villa - Ảnh: AVFC

Sau giờ nghỉ, Man City đẩy cao nhịp độ (51') nhưng bế tắc kéo dài khi Haaland bị phong tỏa. Phút 60, Savinho tung liền hai cú sút, song Pau Torres phá giải ngay trên vạch vôi. Phút 69, đến lượt Sancho khiến hàng thủ City khốn đốn nhưng không thắng được Donnarumma.

Phút 71, Foden tạt từ cánh trái để Haaland đánh đầu, Martinez bắt gọn. Phút 75, Watkins bứt tốc đối mặt nhưng Donnarumma băng ra kịp thời. Phút 82, O'Reilly trả ngược cho Reijnders dứt điểm, Onana lăn xả chặn lại. Phút 89, Marmoush căng ngang để Haaland đá bồi đưa bóng vào lưới, nhưng bàn thắng không được công nhận vì việt vị.

Man City đang tấn công bế tắc - Ảnh: AVFC

Phân tích chiến thuật: Villa bó chặt trung lộ, City kém mũi khoan

Aston Villa: kỷ luật hai tầng, chuyển trạng thái sắc bén

Với bốn hậu vệ và cặp trục Onana - Kamara án ngữ trước vòng cấm, Villa khóa chặt hành lang giữa nơi Haaland cần khoảng trống để bứt phá. Bộ ba Buendia - Rogers - McGinn luân phiên thu hẹp cự ly, đảm bảo độ nén ở trung tuyến, sẵn sàng bùng nổ khi phản công. Bàn thắng của Matty Cash xuất phát từ miếng đánh bóng chết cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Man City: lệ thuộc cánh trái, thiếu phương án cho Haaland

Man City tìm cách kéo dãn khối đội hình Villa bằng việc dồn bóng sang trái cho Savinho và các pha hoán đổi vị trí với Foden. Tuy nhiên, những quả tạt vào Haaland ít khi đạt đích do Martinez phán đoán tốt và cặp trung vệ Villa làm chủ khoảng trống. Khi City thử vận may từ tuyến hai, Reijnders vấp phải Onana và những pha chắn bóng quyết liệt của Pau Torres.

Thống kê và tình huống then chốt

Bàn thắng: Matty Cash 20' (Aston Villa 1-0 Man City).

Hiệp 1: Aston Villa dẫn 1-0.

Cơ hội đáng chú ý của Man City: 6' Reijnders sút xa; 60' Savinho hai cú sút bị Pau Torres cản trên vạch vôi; 71' Haaland đánh đầu bị Martinez bắt; 82' Reijnders sút bị Onana chặn; 89' Haaland ghi bàn nhưng việt vị.

Phản công Villa: 30' McGinn sút sạt cột; 75' Watkins đối mặt bị Donnarumma truy cản.

Thay người: 28' Villa thay Buendia bằng Jadon Sancho do chấn thương.

Aston Villa giành chiến thắng quả cảm - Ảnh: P.L

Đội hình thi đấu

Đội Đội hình xuất phát Aston Villa Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Onana, Kamara; Buendia, Rogers, McGinn; Watkins. Man City Donnarumma; Nunes, Dias, Stones, Gvardiol; Reijnders, Silva, Bobb; Savinho, Foden, Haaland.

Thay người đáng chú ý: Aston Villa - Jadon Sancho vào thay Buendia (28').

Đội hình ra sân Aston Villa - Ảnh: AVFC

Đội hình ra sân Man City - Ảnh: MCFC

