Haaland mở domino, MU chi 200 triệu Euro cho Vinicius Real Madrid được cho là theo đuổi Erling Haaland từ 2026; nếu tìm được người thay thế, họ có thể bán Vinicius Junior, mở đường để Man Utd chi 200 triệu Euro.

Real Madrid được cho là sẽ chính thức theo đuổi Erling Haaland khi kỳ chuyển nhượng 2026 mở cửa. Nếu thương vụ này được kích hoạt, Manchester United có thể hưởng lợi trực tiếp: kế hoạch chi 200 triệu Euro cho Vinicius Junior sẽ trở nên khả thi hơn, theo Fichajes và các nguồn tin tại Tây Ban Nha.

Tâm điểm 2026: Haaland, Vinicius và hiệu ứng domino

Erling Haaland được mô tả là mục tiêu hàng đầu của Real Madrid cho mùa hè sắp tới trong khung thời gian 2026. Tiền đạo người Na Uy đã gia hạn hợp đồng dài hạn với Manchester City hồi tháng 1, có thời hạn đến năm 2034, đồng nghĩa bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng sẽ đi kèm mức phí lớn. Dù vậy, Real Madrid vẫn được cho là sẵn sàng vào cuộc.

Real Madrid được cho là đang nhắm chiêu mộ Erling Haaland (Ảnh: BeinSports).

Real Madrid và bài toán tài chính

Để tạo dư địa tài chính cho một thương vụ lớn, nhiều nguồn tin cho rằng Real Madrid sẵn sàng bán Vinicius Junior. Trong 12 tháng qua, cầu thủ người Brazil liên tục vướng tin đồn sang Ả Rập Xê Út; CLB Al-Hilal được cho là sẵn sàng chi tới 350 triệu Euro vào mùa hè tới.

Mối quan hệ giữa Vinicius và HLV Xabi Alonso được mô tả là căng thẳng sau trận El Clasico hôm Chủ nhật. Theo podcast The Transfers, Real Madrid sẵn sàng bật đèn xanh cho việc bán anh vào năm 2026 nếu không đạt được thỏa thuận giảm yêu cầu lương. Vinicius chỉ còn hai năm trong hợp đồng với sân Santiago Bernabeu và muốn trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất CLB.

Vinicius có thể rời Real Madrid (Ảnh: Marca).

Điểm đến của Vinicius: châu Âu hay Trung Đông?

Dù phần đông đồn đoán về Saudi Arabia, ký giả Graeme Bailey khẳng định Vinicius không có ý định chuyển sang Trung Đông thi đấu. Thay vào đó, anh muốn tiếp tục gắn bó với bóng đá châu Âu. Chelsea được cho là một trong những đội theo dõi sát sao tình hình trước kỳ chuyển nhượng 2026.

Man Utd và kế hoạch 200 triệu Euro

Tại Anh, tờ Fichajes tiết lộ Manchester United đang chuẩn bị cho một thương vụ lớn nhằm chiêu mộ Vinicius Junior. Đội bóng của HLV Ruben Amorim đã nâng cấp hàng công trong mùa hè vừa qua với Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha, nhưng vẫn khao khát sở hữu Vinicius từ năm tới. Theo báo cáo, Man Utd sẵn sàng chi 200 triệu Euro vào kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026 để đưa cầu thủ người Brazil về Old Trafford.

Viễn cảnh Haaland gia nhập Real Madrid có thể giúp MU chiêu mộ Vinicius (Ảnh: Football365).

Điều kiện then chốt: người thay thế ở Bernabeu

Real Madrid chỉ chấp thuận bán Vinicius nếu có được phương án thay thế phù hợp. Trong bối cảnh hiện tại, Haaland được ưu tiên hàng đầu. Vì thế, Man Utd hy vọng tiền đạo người Na Uy trở thành chất xúc tác cho một hiệu ứng domino: nếu Real Madrid tiến gần Haaland, cánh cửa cho thương vụ Vinicius – Man Utd sẽ rộng mở hơn.

Khung cảnh tổng thể: phụ thuộc lẫn nhau

Trục ba câu chuyện đang giao thoa: ưu tiên của Real Madrid (Haaland), định hướng tương lai của Vinicius và khả năng đầu tư của Man Utd. Hợp đồng dài hạn của Haaland buộc Real Madrid phải tính toán kỹ lưỡng về tài chính. Đồng thời, tình trạng hợp đồng và yêu cầu lương của Vinicius khiến kịch bản chuyển nhượng trở nên linh hoạt, đặc biệt khi có đội bóng châu Âu theo dõi sát sao.

Với Man Utd, mức giá 200 triệu Euro được nêu trong báo cáo cho thấy tham vọng. Tuy nhiên, tính khả thi của thương vụ còn phụ thuộc vào bước đi đầu tiên từ Bernabeu: tiến triển trong mục tiêu Haaland sẽ định hình phần còn lại trên thị trường.

Ghi chú liên quan

Bên cạnh đó, Manchester United được cho là đã bắt đầu liên hệ với West Ham về Lucas Paquetá cho kỳ chuyển nhượng tháng 1, theo nội dung bài liên quan.