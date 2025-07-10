Thể thao Haaland thăng hoa nhờ lên chức bố; AFC có thể xử Malaysia thua trận gặp Việt Nam; Bích Tuyền làm săn sóc viên Haaland thăng hoa nhờ lên chức bố; AFC có thể xử Malaysia thua trận gặp Việt Nam; Bích Tuyền làm săn sóc viên là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Haaland thăng hoa nhờ lên chức bố

Man City của Pep Guardiola trong nỗ lực tìm thế vị thế sau chiến dịch thất bát, may mắn có một phiên bản Erling Haaland tốt hơn bao giờ. Ngôi sao 25 đang đạt phong độ cực khủng – ghi đến 18 bàn sau 11 trận trên mọi đấu trường kể từ đầu mùa, trong đó, 12 bàn cho Man City và 6 bàn với tuyển Na Uy.

Haaland vừa ghi bàn duy nhất giúp Man City lấy trọn 3 điểm trên sân Brentford, một pha lập công mà anh mô tả là “một trong những bàn thắng đẹp nhất của tôi”.

Chân sút Na Uy và bạn gái đón con trai đầu lòng vào cuối năm ngoái.

Đó là trận đấu thứ 9 liên tiếp (tính cả ở Man City và tuyển Na Uy), Haaland ghi bàn – thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của anh đến nay.

Anh chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn như hiện nay. Điều này là nhờ vào sự chuẩn bị, sẵn sàng cho các trận đấu, cả về thể chất và tinh thần. Thú thật là việc được làm bố khiến tôi thấy thoải mái, phấn chấn hơn. Tôi ngắt bớt kết nối với bên ngoài và không nghĩ nhiều về bóng đá, hay lo lắng đủ điều như trước. Cứ trở về nhà, ở bên con là tôi quên hết mọi thứ, vô cùng thoải mái. Tôi phải cảm ơn con trai của mình”.

Với động lực to lớn từ cậu con trai mang lại, fan Man City tin tưởng rằng, Haaland rồi đây sẽ xuyên phá Anfield, đánh dấu việc ghi bàn ở mọi sân vận động anh đến ở Premier League.

AFC có thể xử Malaysia thua trận gặp Việt Nam sau kết luận của FIFA

Trong phần kết luận chính thức, FIFA nhấn mạnh rằng, vấn đề về quốc tịch và quyền đại diện đội tuyển quốc gia được điều chỉnh bởi Quy định về Tư cách cầu thủ (RGAS) - bộ khung pháp lý toàn cầu quy định rõ điều kiện thi đấu cho các đội tuyển. Theo đó, bất kỳ vi phạm nào liên quan đến trận Malaysia-Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027 đều sẽ do AFC phụ trách điều tra và xử lý.

Ủy ban Kỷ luật FIFA khẳng định: “Đây là nguyên tắc đã được thiết lập trong bóng đá: các liên đoàn và câu lạc bộ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc chỉ sử dụng những cầu thủ hợp lệ”. Nói cách khác, nếu các cầu thủ bị phát hiện không đủ tư cách vẫn ra sân, FAM và đội tuyển Malaysia có thể bị xử thua hoặc trừ điểm, tùy theo phán quyết của cơ quan xét xử thuộc AFC.

Dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia đang gặp rắc rối lớn.

Diễn biến này đang khiến dư luận Malaysia dậy sóng. Nhiều chuyên gia trong khu vực nhận định, FIFA đã hoàn tất phần việc của họ - xử lý hành vi giả mạo giấy tờ. Nhưng bước kế tiếp, khi AFC vào cuộc, hệ quả có thể trực tiếp ảnh hưởng đến thành tích của đội tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Theo giới chuyên môn, nếu AFC xác định có cầu thủ nhập tịch thi đấu trái quy định trong trận gặp Việt Nam, không loại trừ khả năng Malaysia sẽ bị xử thua hoặc hủy kết quả trận đấu. Khi đó, hệ lụy không chỉ là danh dự, mà còn là cả tương lai của chiến dịch vòng loại Asian Cup.

Argentina triệu tập cầu thủ từng bán hàng rong

Danh sách tập trung mới nhất của ĐT Argentina gây chú ý không chỉ bởi sự pha trộn chiến thuật mà còn bởi câu chuyện đầy cảm xúc đằng sau Rivero.

Cầu thủ 21 tuổi này, từng lang thang trên phố bán alfajores – loại bánh kẹp truyền thống Nam Mỹ – để phụ giúp cha mẹ, giờ đang đứng trước ngưỡng cửa ra mắt đội tuyển quốc gia.

Rivero từng bán hàng rong để phụ giúp gia đình.

Bóng đá trở thành lối thoát và là mục đích sống của Rivero. Anh từng chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với River Plate năm 2022: “Chúng tôi là một gia đình khiêm tốn và chăm chỉ. Ước mơ lớn nhất của tôi là thấy gia đình mình được hạnh phúc. Nhờ họ mà tôi có mặt ở đây, chiến đấu mỗi ngày”.

Sau rất nhiều nỗ lực, Rivero đã trở thành một trong những trung vệ trẻ triển vọng nhất của bóng đá Argentina. Nhận thấy sự tiến bộ rõ rệt của Rivero, HLV Scaloni đã điền tên Rivero vào danh sách đội tuyển Argentina cho 2 trận giao hữu gặp Venezuela (10/10) và Puerto Rico (13/10).

Mới 21 tuổi, Rivero đang nổi lên như một trong những trung vệ trẻ sáng giá nhất Nam Mỹ. Với World Cup 2026 đang đến gần, anh quyết tâm giành một chỗ trong đội hình đang chuyển giao của Scaloni.

Bích Tuyền làm... săn sóc viên tại giải bóng chuyền VĐQG

Chiều 6/10, các đội bóng tham dự giai đoạn 2 giải bóng chuyền VĐQG 2025 có cuộc họp kỹ thuật trước ngày khởi tranh. Thông tin được nhiều người quan tâm nhất là việc đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền có thi đấu hay không.

Trước đó, Ban Huấn luyện CLB nữ Ninh Bình lên kế hoạch xếp Bích Tuyền làm công việc khác, không đăng ký tay đập này ở danh sách 14 VĐV thi đấu. Tuy nhiên, danh sách chỉ chốt lại trong cuộc họp kỹ thuật vào chiều 6/10.

Bích Tuyền không thi đấu ở giai đoạn 2 giải bóng chuyền VĐQG 2025.

Đại diện CLB nữ Ninh Bình tham dự cuộc họp là HLV trưởng Thái Thanh Tùng. Theo thông tin VietNamNet có được, HLV Thanh Tùng quyết định đăng ký Nguyễn Thị Bích Tuyền vào vị trí... săn sóc viên, thay vì trợ lý HLV như nhiều tin đồn trước đó.

Như vậy, Bích Tuyền không thi đấu đến hết giai đoạn 2 giải bóng chuyền VĐQG 2025, còn việc VĐV này có trở lại ở mùa giải tới hay không vẫn là một dấu hỏi. Được biết, dù làm săn sóc viên nhưng Bích Tuyền vẫn tham gia tập luyện bình thường cùng các đồng đội.

Với việc Bích Tuyền vắng mặt ở giai đoạn 2 giải bóng chuyền VĐQG 2025, khả năng cô được triệu tập lên tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự SEA Games được bỏ ngỏ.