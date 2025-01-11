HAGL 2-2 Nam Định: HLV Lê Quang Trãi nói về ngôi vương HAGL cầm hòa nhà ĐKVĐ Nam Định 2-2 trên sân Pleiku. Minh Tâm mở tỷ số rồi phạm lỗi dẫn tới 11 m; Brenner lập cú đúp, Thanh Nhân gỡ trước giờ nghỉ. HLV Lê Quang Trãi nhận định chấn thương và lịch thi đấu dày khiến Nam Định khó bảo vệ ngôi vô địch.

Trận hòa 2-2 tại Pleiku có đủ mọi cung bậc: HAGL mở màn bằng cú ra chân của Minh Tâm, Nam Định lật ngược với cú đúp của Brenner, rồi Thanh Nhân kịp kéo trận đấu về vạch xuất phát trước giờ nghỉ. Điểm nhấn sau cùng thuộc về phát biểu thẳng thắn của HLV Lê Quang Trãi: nhà ĐKVĐ sẽ phải vượt qua một dãy thử thách nếu muốn bảo vệ ngôi vương.

Ảnh: HAGL

Diễn biến chính: ưu thế đổi chủ, cảm xúc đẩy lên tối đa

Được đánh giá thấp hơn, HAGL lại là đội phá băng nhờ pha lập công của Minh Tâm. Sau đó, Brenner nhanh chóng đưa Nam Định trở lại cuộc chơi rồi vượt lên dẫn trước. Khi hiệp một trôi về cuối, Thanh Nhân kịp ghi bàn gỡ hòa 2-2, ấn định tỷ số ngay trước giờ nghỉ. Hiệp hai khép lại mà không có thêm bàn thắng, mỗi đội rời sân với 1 điểm.

Góc nhìn HLV Lê Quang Trãi: 1 điểm quý, và bài toán của nhà ĐKVĐ

Sau trận, HLV Lê Quang Trãi nhấn mạnh giá trị của 1 điểm và chỉ ra những rào cản mà Nam Định đang đối mặt.

Ông nói: “Nam Định là ứng viên vô địch, họ rất mạnh. Dù hiện tại đang đứng ở giữa bảng xếp hạng, nhưng đá với họ là cực kỳ khó khăn. Muốn giành điểm trước Nam Định không hề dễ dàng, nên tôi hài lòng với 1 điểm có được trong trận đấu này.”

Về tham vọng bảo vệ ngôi vương của đối thủ, ông phân tích: “So với mùa trước, Nam Định đang xuất phát chậm hơn một chút. Họ gặp vấn đề về chấn thương và phải thi đấu trên nhiều mặt trận, điều đó ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn cũng như thể lực của toàn đội. Trong khi đó, những đối thủ phía trên họ đều là các đội bóng rất khát khao và có phong độ tốt. Tôi nghĩ Nam Định sẽ gặp không ít khó khăn nếu muốn bảo vệ thành quả của mùa giải trước”.

Chi tiết then chốt: người trẻ, sai số và bước trưởng thành

Minh Tâm: bàn mở tỷ số và bài học từ chấm 11 m

Ghi bàn trước rồi phạm lỗi dẫn tới quả 11 m cho đối thủ, Minh Tâm trải qua đủ đối cực trong 90 phút. HLV Lê Quang Trãi bảo vệ học trò: “Minh Tâm hôm nay chơi tốt, ghi bàn mở tỷ số trước khi phạm lỗi trong tình huống 11 m. Tôi cho rằng cậu ấy đã tiến bộ rõ rệt so với trước đây. Với cầu thủ trẻ, đôi khi họ phải trả giá cho những sai lầm như thế để trưởng thành hơn. Chúng tôi chắc chắn sẽ tiếp tục tạo cơ hội cho Minh Tâm ra sân, nhưng tùy thời điểm và đối thủ để sử dụng hợp lý.”

Trần Gia Bảo: “viên kim cương thô” cần thời gian

Với tiền đạo trẻ Trần Gia Bảo – người “vừa lọt top 60 tài năng trẻ của bóng đá thế giới”, HLV mô tả: “Gia Bảo như một viên kim cương thô chưa được mài, chưa được tạo hình. Chúng ta cần có thời gian, trải qua nhiều công đoạn và áp lực, quan trọng là từ sự nỗ lực của bản thân cậu ấy, mong muốn tiến bộ, tư duy học hỏi nhiều hơn, khiêm tốn và nỗ lực chiến đấu. Nếu làm tốt những điều đó, tôi kỳ vọng Gia Bảo sẽ phát triển trong thời gian tới.”

Tác động tới cuộc đua: Nam Định chững lại, áp lực dồn nén

Kết quả 2-2 nối dài chuỗi chững lại của Nam Định – đội bóng đang đứng “ở giữa bảng xếp hạng” theo nhận định của HLV Lê Quang Trãi – và theo bài liên quan, họ đã 5 trận không thắng ở V-League. Trong bối cảnh chấn thương và lịch thi đấu dày, nhà ĐKVĐ cần giải bài toán cân bằng nhân sự – thể lực để trở lại quỹ đạo chiến thắng.

Về phía HAGL, 1 điểm trước ứng viên vô địch là sự khích lệ. Nó cho thấy bản lĩnh phản kháng cùng sự nổi lên của những gương mặt trẻ – điều mà chính HLV Lê Quang Trãi nhấn mạnh sẽ tiếp tục được trao cơ hội, nhưng với sự lựa chọn thời điểm và đối thủ phù hợp.

Điểm nhấn