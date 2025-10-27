HAGL hạ Thể Công - Viettel 2-1: bước ngoặt ở Pleiku Jairo Filho và Ryan Hà ghi bàn mang về chiến thắng đầu tiên mùa này cho HAGL, chấm dứt chuỗi 7 trận bất bại của Thể Công - Viettel; VAR bác bàn ở phút 77.

Hoàng Anh Gia Lai thắng sốc Thể Công - Viettel 2-1 ở vòng 8 V-League 2025-2026 ngay tại Pleiku. Hai pha lập công của Jairo Filho và Ryan Hà đem về 3 điểm đầu tiên mùa này cho đội bóng phố Núi, đồng thời chấm dứt chuỗi 7 trận bất bại của Thể Công - Viettel. Bước ngoặt đến ở phút 77 khi VAR bác một pha làm tung lưới HAGL của đội khách, giúp thầy trò HLV Lê Quang Trãi bảo toàn tỷ số.

Hoàng Anh Gia Lai tạo bất ngờ khi thắng Thể Công - Viettel.

Diễn biến: khoảnh khắc định đoạt và sự điềm tĩnh của HAGL

Không cần đến một thế trận áp đảo, HAGL thắng nhờ hiệu quả trong các khoảnh khắc quan trọng. Jairo Filho mở điểm, Ryan Hà nhân đôi cách biệt, đặt Thể Công - Viettel vào thế rượt đuổi. Đội khách đẩy cao nhịp độ và tưởng như gỡ hòa ở phút 77, nhưng VAR can thiệp và bàn thắng không được công nhận. Cục diện sau đó nghiêng về quản trị thời gian, nơi HAGL giữ nhịp và chịu đựng sức ép cho đến hết trận.

Phân tích chiến thuật: hiệu quả ở thời khắc lớn, quản trị trận đấu

Trong một buổi tối mà tính tổ chức và sự tập trung quyết định kết quả, HAGL tận dụng tối đa các cơ hội họ có được. Sau khi dẫn bàn, đội chủ nhà ưu tiên sự chặt chẽ, giảm thiểu rủi ro trước sức ép của Thể Công - Viettel. Quyết định của VAR ở phút 77 không chỉ thay đổi bảng tỷ số mà còn thay đổi đà tâm lý, giúp HAGL củng cố khối thi đấu và bảo vệ vùng 1/3 cuối sân hiệu quả hơn trong quãng thời gian còn lại.

Với Thể Công - Viettel, chuỗi 7 trận bất bại cho thấy nền tảng ổn định, nhưng trận thua này phơi bày bài toán phản ứng khi rơi vào thế bị dẫn. Khi không còn lợi thế nhịp độ, họ thiếu đi một khoảnh khắc dứt điểm đủ sắc để xoay chuyển trận đấu.

Thống kê và mốc đáng chú ý

Tỷ số: HAGL 2-1 Thể Công - Viettel

Vòng đấu: Vòng 8 V-League 2025-2026

Sân: Pleiku

Người ghi bàn HAGL: Jairo Filho, Ryan Hà

VAR: Bác bàn thắng của Thể Công - Viettel ở phút 77

Chuỗi: HAGL có chiến thắng đầu tiên mùa này; Thể Công - Viettel đứt mạch 7 trận bất bại

Đối đầu HLV: Velizar Popov vẫn chưa thắng HAGL sau 6 lần chạm trán

Phản ứng sau trận

HLV Velizar Popov kiệm lời, chúc mừng đối thủ và khẳng định sẽ khắc phục sai lầm, khép lại một đêm thất vọng khi mạch bất bại của Thể Công - Viettel dừng lại. Ở phía bên kia, thủ môn Trần Trung Kiên thừa nhận may mắn đã mỉm cười khi VAR không công nhận bàn ở phút 77, đồng thời nhấn mạnh tinh thần chiến đấu là điểm khác biệt của HAGL trong trận này.

HLV Lê Quang Trãi chia sẻ niềm vui nhưng cũng bày tỏ lo ngại khi trung vệ Đinh Quang Kiệt bị choáng sau va chạm vùng đầu. Ông buộc phải thay người để tránh rủi ro, đồng thời coi đây là chiến thắng mang tính giải tỏa, gia tăng tự tin cho chặng đường kế tiếp.

Tác động đến cuộc đua và bức tranh rộng hơn

Với 3 điểm, HAGL tạm thoát vị trí cuối bảng và có nền tảng tinh thần để tái cấu trúc giai đoạn tiếp theo của mùa giải. Thể Công - Viettel nhận lời nhắc nhở về khả năng xoay chuyển khi bị dẫn trước, dù tổng thể họ vẫn sở hữu một chuỗi mở màn tích cực.

Hà Nội thắng 3-2 trong mưa lớn: chiến thắng đầu tay của Kewell

Tại Gò Đậu, HLV Harry Kewell nhiều lần đề nghị dừng trận do mưa lớn làm sân ngập nước. Trận Becamex TP HCM gặp Hà Nội bị tạm hoãn 20 phút trước khi tiếp tục, và Hà Nội thắng 3-2. Đây là chiến thắng đầu tiên của Kewell cùng đội bóng Thủ đô.

Mưa lớn xuất hiện ở trận Becamex TP HCM gặp Hà Nội.

AFC làm rõ tin đồn, VFF không khiếu nại Malaysia

Liên đoàn Bóng đá châu Á xác nhận với Hoàng thân Tunku Mahkota Johor rằng đơn khiếu nại về 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia không đến từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Thông tin này khép lại các đồn đoán sau trận thua 0-4 của Việt Nam trước Malaysia.

FIFA ASEAN Cup: sân chơi mới cho khu vực

FIFA xác nhận sẽ tổ chức FIFA ASEAN Cup theo mô hình tương tự FIFA Arab Cup, quy tụ 11 đội tuyển Đông Nam Á. Thỏa thuận do Chủ tịch FIFA Gianni Infantino ký với Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn tại Malaysia, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Anwar Ibrahim. Giải dự kiến tổ chức các năm lẻ hoặc dịp FIFA Days.

SEA Games 33 đổi sân, U22 Việt Nam hưởng lợi

Chủ nhà Thái Lan điều chỉnh địa điểm thi đấu môn bóng đá nam: bảng C chuyển lên sân Rajamangala (Bangkok), còn bảng B của U22 Việt Nam thi đấu tại Chiang Mai. Việc tách lịch và địa điểm giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik có thêm thời gian nghỉ và thuận lợi chuẩn bị chiến thuật.