HAGL hồi sinh, Đông Á Thanh Hóa khủng hoảng nợ lương V-League 2025/26: HAGL và Đông Á Thanh Hóa cùng 7 điểm nhưng trái ngược; HLV Choi Kwon Won nói đội bị nợ lương 4 tháng, HAGL vừa giành 4 điểm trước Thể Công Viettel và ĐKVĐ Nam Định.

Hai đội có cùng 7 điểm nhưng đi theo hai quỹ đạo trái ngược. HAGL đang hồi sinh nhờ tinh thần và lối chơi thực dụng, trong khi Đông Á Thanh Hóa chìm sâu vào khủng hoảng vì nợ lương kéo dài 4 tháng theo thừa nhận của HLV Choi Kwon Won. Vòng 11 tới nhiều khả năng trở thành “chung kết ngược”, nơi tương phản ấy sẽ được phơi bày rõ nhất.

Hoàng Anh Gia Lai đang hồi sinh.

HAGL hồi sinh: tinh thần, thực dụng và nội binh trẻ

Dưới sự dẫn dắt của GĐKT Vũ Tiến Thành, HAGL đã giành 4 điểm quý giá trong hai trận gần nhất trước Thể Công Viettel và ĐKVĐ Nam Định. Với một đội đang đứng cuối bảng, chuỗi điểm số ấy là tín hiệu của sự sống còn: ổn định tâm lý, củng cố niềm tin, tạo đà cho cuộc đua trụ hạng.

Lợi thế sân Pleiku được phát huy khi HAGL chọn cách tiếp cận thực dụng, đặt sự an toàn và kỷ luật lên trước. Tinh thần không bỏ cuộc trở thành điểm tựa, giúp đội bóng phố Núi vượt qua những thời khắc khó khăn trong các trận đấu lớn.

Điểm nhấn đến từ nhóm nội binh trẻ. Dù thiếu một ngoại binh chất lượng trên hàng công, tiền đạo trẻ Minh Tâm đã ghi 2 bàn, mang lại năng lượng mới cho hàng công. Khi nền tảng tài chính ổn định, ban lãnh đạo có thể tính đến phương án bổ sung ngoại binh chất lượng hơn ở giai đoạn giữa mùa, qua đó tăng chiều sâu cho đội hình.

Thanh Hóa sa lầy: nợ lương và hệ quả tinh thần

Ở chiều ngược lại, Đông Á Thanh Hóa đối mặt khủng hoảng nghiêm trọng. HLV Choi Kwon Won thừa nhận ông và các cầu thủ bị nợ lương suốt 4 tháng. Cú sốc tài chính kéo theo sự rệu rã về tinh thần, biến một tập thể từng là ứng cử viên vô địch mùa trước thành đội bóng chật vật, đối mặt nguy cơ xuống hạng hiển hiện.

Khi nỗ lực trên sân không được đảm bảo bởi hậu phương, hiệu suất thi đấu suy giảm là hệ quả tất yếu. Hình ảnh Đông Á Thanh Hóa hiện tại tái hiện bi kịch của những CLB từng gục ngã vì khó khăn kinh tế trong quá khứ: niềm tin bị bào mòn, nhịp vận hành đứt gãy, mục tiêu chuyên môn bị lấn át bởi áp lực ngoài sân.

Bức tranh trái ngược qua những con số then chốt

Cùng 7 điểm: HAGL và Đông Á Thanh Hóa đứng chung mốc điểm nhưng khác hẳn về xu hướng phong độ.

4 điểm/2 trận: HAGL vừa lấy 4 điểm trước Thể Công Viettel và ĐKVĐ Nam Định.

4 tháng nợ lương: HLV Choi Kwon Won nói đội bóng bị nợ lương suốt 4 tháng.

2 bàn của Minh Tâm: tiền đạo trẻ nhen hy vọng cho hàng công HAGL trong bối cảnh thiếu ngoại binh chất lượng.

Vòng 11 – “chung kết ngược” và quyền tự quyết

Cuộc đối đầu trực tiếp ở vòng 11 hứa hẹn mang ý nghĩa sống còn. Với HAGL, đó là cơ hội biến đà hồi sinh thành điểm số, tiếp tục bám theo kế hoạch trụ hạng bằng tinh thần và kỷ luật thi đấu. Với Đông Á Thanh Hóa, nếu bài toán lương bổng chưa được giải quyết triệt để, sự buông xuôi sẽ càng khó tránh, và mỗi vòng đấu sẽ nặng như một bản lề định đoạt cả mùa giải.

Sự tương phản không chỉ nằm ở phong độ mà còn ở cách quản trị khủng hoảng. HAGL đang cầm trong tay “chìa khóa” tự quyết: nền tảng tài chính ổn định, sự gắn kết trong phòng thay đồ và những điểm số làm vốn. Ngược lại, tương lai của Đông Á Thanh Hóa trở nên mờ mịt khi vấn đề cốt lõi nằm ngoài đường biên.

Kết luận

Cuộc đua trụ hạng V-League 2025/26, vì thế, không chỉ là phép thử chiến thuật trên sân mà còn là bài kiểm tra sức bền tinh thần và năng lực vận hành của cả một hệ thống. HAGL đang cho thấy một lộ trình rõ ràng để bứt lên, trong khi Đông Á Thanh Hóa cần lời giải ngay cho khủng hoảng lương bổng để níu kéo hy vọng.