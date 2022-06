Hai bác cháu 'hợp tác' vận chuyển heroin từ Nghệ An ra Hà Nội

(Baonghean.vn) - Ngày 27/6, tại Trung đoàn 764, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh Nghệ An tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 3 - lớp thứ nhất năm 2022.