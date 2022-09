Hai bé gái bị sóng cuốn trôi khi đi tắm biển

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 104 năm ngày truyền thống (18/9/1918-18/9/2022), Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã tổ chức nhiều hoạt động hết sức có ý nghĩa, bao gồm: Đẩy mạnh phát triển chuyên môn kỹ thuật; thi đua rèn luyện sức khoẻ và hướng về bệnh nhân.

(Baonghean.vn) - Sáng 19/9, tại Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Nghệ An, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phát động Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp" - Startup Kite tỉnh Nghệ An năm 2022.

(Baonghean.vn) - Hướng tới kho bạc số vào năm 2030 là mục tiêu phấn đấu của Kho bạc Nhà nước Nghệ An và để thực hiện được điều đó, Đảng ủy Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã ban hành Nghị quyết chuyên đề (số 273- NQ/ĐU ngày 5/9/2019) về thực hiện lập báo cáo tài chính Nhà nước và dịch vụ công trực tuyến, đồng thời đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, mở rộng giao dịch điện tử...

(Baonghean.vn) - Sáng 19/9, tại Trường THCS Nghi Phú, TP Vinh, Bảo hiểm xã hội Nghệ An phối hợp với Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế giao thông vận tải 4 tổ chức chương trình “Trao tặng thẻ Bảo hiểm Y tế (BHYT) cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn - Gieo nhân ái - Lan tỏa yêu thương”.

(Baonghean.vn) - Tiết trời đã chuyển mùa, những cơn gió mùa Thu đã mang theo cái se lạnh, không lâu nữa mùa Đông lạnh giá sẽ “gõ cửa” mỗi nhà. Có dịp ghé Nghệ An trong mùa Thu – Đông, du khách sẽ được thưởng thức những món ăn đậm đà hương vị, thể hiện nét bản sắc văn hóa ẩm thực của cư dân bên dòng Lam giang.

(Baonghean.vn) - Như vậy, tính đến 22h30 ngày 18/9, U20 Việt Nam đã xếp trên 3 đội nhì các bảng C, E và G. U20 Việt Nam chỉ cần có thành tích tốt hơn so với 2 đội nhì ở 6 bảng còn lại là sẽ dự VCK U20 châu Á 2022; Trong một ngày Huỳnh Như không được sử dụng, FC Lank đã giành chiến thắng trước SCU Torrense ở lượt trận thứ 2 của giải nữ vô địch Quốc gia Bồ Đào Nha. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

(Baonghean.vn) -Tiền vệ Đinh Xuân Tiến tham gia vào tình huống ghi bàn đầu tiên và trực tiếp lập công cho U20 Việt Nam. Nhưng do hàng thủ chơi quá hớ hênh khiến đội bóng của huấn luyện viên Đinh Thế Nam phải chịu thất bại 2-3 trước U20 indonesia, tại vòng loại U20 châu Á 2023.

(Baonghean.vn) - Sau 7 ngày thi đấu sôi nổi, quyết liệt, hào hứng, chiều tối 18/9, đại diện Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ bế mạc và trao giải Hội thao ngành Ngân hàng Nghệ An năm 2022.

(Baonghean.vn) - Ở bản Thạch Sơn, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông (Nghệ An) có một lớp học đặc biệt với tổng số 14 học sinh, học hai chương trình lớp 1 và lớp 2, do một cô giáo đảm nhiệm, được gọi là “lớp ghép”. Giáo viên đảm nhiệm lớp ghép thực sự vất vả, những khó khăn dường như được nhân đôi…

(Baonghean.vn) - Nghệ An sẽ tiếp nhận học sinh Lào sang học phổ thông; Thông qua chủ trương đầu tư nhà máy sản xuất giày, dép 30 triệu USD tại Yên Thành; Tất cả các trường đại học ở Nghệ An công bố điểm chuẩn; Hàng trăm tấn bí xanh của Kỳ Sơn chưa tiêu thụ được; Xác minh tài xế ô tô con liên tục đi sai làn đường… là những thông tin nổi bật ngày 18/9.

(Baonghean.vn) - Lên xe đò, An mở cái bao đựng hình ra. Một chiếc nhẫn xếp bằng lá trung quân. Chiếc xe đò chở An về lại nhà buổi ấy cứ chênh chao những nỗi niềm. An nhắm mắt thiêm thiếp, vẳng bên tai là tiếng hát chiều hôm nào bên dòng sông Vàm Cỏ…