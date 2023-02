Hai bộ phải giải trình về thị trường xăng dầu trước Ủy ban Kinh tế Quốc hội

(Baonghean.vn) - Lễ hội Làng Vạc năm 2023 sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm phát huy giá trị lịch sử - văn hóa to lớn của Di tích lịch sử Quốc gia Làng Vạc.

(Baonghean.vn) - Ngày 23/2/2023, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên Quý I năm 2023. Đồng chí Lê Văn Giáp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì phiên họp. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu Toàn văn thông cáo báo chí nội dung phiên họp.

(Baonghean.vn) - Sáng 23/02, Sở Y tế Nghệ An đã trao danh hiệu "Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc" cho Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An; trở thành Bệnh viện công lập đầu tiên tại Nghệ An nhận được danh hiệu này.