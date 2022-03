Hai cán bộ đoàn Nghệ An được vinh danh Giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương

Đưa chúng tôi rảo bước trên cây cầu Khe Thần vững chãi dẫn về xóm 7, xã Nghĩa Bình (Tân Kỳ), Bí thư Chi bộ xóm 7 Lương Văn Sơn chia sẻ: Dân cư nơi đây có hơn 50 % là đồng bào dân tộc Thái. Địa bàn xa xôi cách trở, người dân luôn ao ước sẽ có một cây cầu bắc qua Khe Thần hung tợn. Và rồi niềm vui đã đến với bà con khi địa phương được Nhà nước hỗ trợ xây cầu theo Chương trình 135 vào năm 2018. Vào thời điểm ấy, Lô Thị Ngần (sinh năm 1990) là một trong những “hạt nhân” quan trọng để hoàn thành mục tiêu này.

Cùng với đó, Lô Thị Ngần cũng các thành viên trong Ban Chấp hành Đoàn xã Nghĩa Bình còn thành lập Quỹ Thắp sáng ước mơ. Từ đây, mỗi năm có gần 30 gia đình có hoàn cảnh éo le trên địa bàn xã được hỗ trợ, giúp đỡ từ nguồn quỹ này. Nhờ vậy, nhiều mô hình kinh tế được hình thành, nhân rộng.

Phần mềm này hỗ trợ đắc lực trong công tác tổ chức sinh hoạt toàn Đoàn trực tuyến thêm hấp dẫn, lôi cuốn người xem. Việc ứng dụng phần mềm đã nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn trong tình hình dịch bệnh phức tạp cũng như bằng ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động. Thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên trong và ngoài xã, các tỉnh bạn cũng như bà con nhân dân theo dõi.

Đoàn xã Nghĩa Bình là một trong những đơn vị dẫn đầu của tuổi trẻ huyện Tân Kỳ.

Sau nhiều nỗ lực, Lô Thị Ngần đón nhận nhiều giải thưởng danh giá như: Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021. Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn đạt Giải Nhất Cuộc thi ảnh “Triệu cây xanh” năm 2021; Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Nghệ An vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua “Tuổi trẻ Nghệ An thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021). Đạt 1 giải yêu thích nhất do Trung tâm Tình nguyện Quốc gia tổ chức; 1 giải khuyến khích trong ngày thi thứ 10 cuộc thi English Arena do Trung ương Đoàn tổ chức.