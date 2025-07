Pháp luật Hai cha con ở phường Trường Vinh bị sóng cuốn trôi hơn 13 giờ trên biển, may mắn được cứu sống Vào khoảng 6h30' sáng 31/7, tại tọa độ 18.39.8433, tàu vận tải VINASINE 555 (số hiệu QN-8425), do thuyền trưởng Trần Đình Hải (sinh năm 1981) chỉ huy, đã phát hiện và kịp thời cứu sống hai cha con bị sóng cuốn trôi khi đang trôi dạt lênh đênh ngoài khơi.

Hai cha con bị sóng cuốn trôi hơn 13 giờ trên biển, may mắn được cứu sống. Clip: CSCC

Nạn nhân là anh N.T.T (SN 1990) và con gái N.T.P.A (SN 2019) trú tại phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An). Trước đó, vào chiều tối 30/7, họ ra bãi biển Xuân Thành vui chơi và sử dụng thuyền SUP. Trong lúc vui chơi, do ảnh hưởng của gió Nam mạnh, hai cha con đã bị gió cuốn trôi xa bờ, vượt qua cả khu vực đảo Mắt, cách đất liền hơn 30 km. Họ đã vật lộn giữa biển suốt hơn 13 tiếng đồng hồ trong điều kiện nguy hiểm, cho đến khi được tàu VINASINE 555 phát hiện và cứu hộ an toàn.

Vào khoảng 6h30' sáng 31/7, tại tọa độ 18.39.8433, tàu vận tải VINASINE 555 (số hiệu QN-8425), do Thuyền trưởng Trần Đình Hải (sinh năm 1981) chỉ huy, đã phát hiện và kịp thời cứu sống hai cha con bị sóng cuốn trôi. Ảnh: CSCC



Hiện sức khỏe của cả hai đã ổn định và đang được tàu đưa vào cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh), một điểm dừng trong hải trình của tàu từ Nam Định vào Dung Quất. Gia đình nạn nhân đã được thông báo và đang trên đường tới cảng để đón người thân. Dự kiến tàu sẽ cập cảng vào khoảng 10h sáng nay.

Hiện sức khỏe của cả hai cha con đã ổn định. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, Ban Quản lý bãi biển đã nhiều lần cảnh báo người dân và du khách về việc vui chơi trên biển trong điều kiện thời tiết xấu, đặc biệt là việc sử dụng thuyền SUP khi không có thiết bị bảo hộ hoặc giám sát an toàn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp chủ quan, dẫn đến những sự việc đáng tiếc.