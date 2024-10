Pháp luật

Hai chị em bị khởi tố vì trộm 100 lượng vàng của dì ruột

Ngày 31/10, Cơ quan Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Huỳnh Cẩm Phượng (SN 1964) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản; khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Huỳnh An Ninh (em ruột Phượng, SN 1968) để điều tra về hành vi che giấu tội phạm.