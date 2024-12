Pháp luật Hai chị em lần lượt vào tù vì lừa bán phụ nữ sang biên giới Trong một lần về nước, Lữ Thị Khươn đã rủ em gái tìm phụ nữ để bán sang Trung Quốc. Không lâu sau, hai chị em đã đưa 1 người phụ nữ qua bên kia biên giới rồi giao cho đối tượng khác bán làm vợ. Khi vụ việc bị vỡ lở, người em bị bắt còn Khươn bỏ trốn.

Hai chị em lừa bán người

Phiên tòa xét xử bị cáo Lữ Thị Khươn (SN 1975), trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn về tội “Mua bán người” diễn ra vào một ngày đầu tháng 12. Dáng người nhỏ thó, Khươn đứng co ro trước bục khai báo. Chốc chốc, nữ bị cáo ngoái đầu lại phía sau để tìm người thân nhưng chỉ là những hàng ghế dài trống hoác, không có ai đến dự.

Bị cáo Lữ Thị Khươn. Ảnh: Trần Vũ

Lữ Thị Khươn là con thứ 6 trong gia đình có 8 anh, chị em. Là người đồng bào dân tộc thiểu số, hoàn cảnh khó khăn nên Khươn không được đi học. Do đó, người phụ nữ này không biết chữ. Hàng ngày, Khươn cùng bố mẹ, anh chị làm nương rẫy để mưu sinh.

Lớn lên, Khươn nghe lời của một số người nên quyết định sang Trung Quốc tìm cuộc sống mới. Một thời gian sau, Khươn lập gia đình với người đàn ông bản địa. Quá trình sinh sống tại đây, Khươn quen biết một người phụ nữ quê Nghệ An tên Tiên (không rõ nhân thân, lai lịch) lấy chồng ở Trung Quốc. Người này rủ Khươn tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc bán, hứa sẽ chia đôi lợi nhuận. Lời đề nghị hấp dẫn của người phụ nữ đồng hương khiến Khươn suy nghĩ nhiều.

Vào đầu tháng 10/2015, Khươn về nước chịu tang mẹ. Trong thời gian đó, người phụ nữ này đã rủ em gái là Lữ Thị Mai (SN 1978, trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc lấy chồng. Khươn nói rõ với em: “Nếu tìm được người trẻ thì chị trả cho 40 triệu đồng, còn người già, xấu thì 30 triệu đồng”. Nghe chị gái rủ rê, Mai gật đầu đồng ý.

Khoảng 20 ngày sau, khi gặp Ven Văn Thảo (SN 1992, trú xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn), Mai đã rủ thanh niên này cùng tìm phụ nữ để bán, hứa trả 5 triệu tiền công. Hám lợi, Thảo đồng ý đi tìm phụ nữ để bán sang Trung Quốc.

Cuối tháng 10/2015, chị Mong Thị D. (SN 1978, trú xã Hữu Lập) đến nhà Thảo chơi và nói muốn được sang Trung Quốc tìm việc làm. Lúc này, Thảo liền nảy sinh ý định lừa bán chị D.

Ven Văn Thảo sau đó đã điện thoại cho Mai thông báo đã tìm được “con mồi”, đồng thời hẹn chiều mai đón người.

Chiều hôm sau, khi gặp chị D., Thảo cho biết phải đi bộ đường rừng chứ đi xe máy sợ họ phát hiện. Chị D. đồng ý xếp quần áo rồi đi bộ cùng Thảo đến ngã ba Xốp Thặp, xã Hữu Lập thì gặp Mai. Lúc này, Lữ Thị Mai gặp riêng Thảo, hứa hẹn khi nào D. lấy được chồng sẽ gửi tiền cho.

Về đến nhà, Mai liền thông báo cho chị gái việc đã tìm được người nhưng cho biết “hơi già”. Lúc này, Khươn động viên em gái “yên tâm, khi nào họ lấy được chồng chị đưa 30 triệu đồng”.

Sau đó, chị D. được Khươn bắt xe khách đưa sang Trung Quốc. Tại xứ người, Khươn liên lạc với Tiên đến đón chị D. về nhà ở. Gần 1 tháng sau, Tiên đã bán chị D. cho người đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ.

Khi phi vụ bán người thành công, Lữ Thị Khươn đến gặp Tiên hỏi tiền công thì được trả 6 triệu đồng. Tuy vậy, trong lần về quê gặp em gái, khi Mai đến hỏi tiền bán người thì Khươn nói chưa có. Sau đó, Khươn trở lại Trung Quốc tiếp tục sinh sống với chồng.

Về phần nạn nhân, sau khi bị bán, chị phải trải qua những ngày tháng sống trầy trật nơi đất khách quê người với nhiều cay đắng, tủi nhục. Sống khổ cực nên chị luôn nuôi ý định bỏ trốn về nước. Đến đầu tháng 3/2019, lợi dụng sơ hở từ phía nhà chồng, chị đã bỏ trốn về Việt Nam và làm đơn tố cáo các đối tượng lên công an.

Bị cáo Lữ Thị Mai và Ven Văn Thảo tại phiên tòa vào năm 2019. Ảnh: Trần Vũ

Từ đơn tố cáo của nạn nhân, Lữ Thị Mai và Ven Văn Thảo bị bắt giữ. Tại phiên tòa xét xử hai bị cáo này vào đầu tháng 11/2019, cả hai đều thừa nhận hành vi phạm tội nhưng khai chưa nhận được khoản tiền công nào. HĐXX đã tuyên phạt hai bị cáo Mai và Thảo mỗi bị cáo 3 năm tù về tội "Mua bán người".

Riêng đối tượng Lữ Thị Khươn do bỏ trốn nên đã bị công an ra lệnh truy nã. Đến ngày 22/8/2024, Khươn bị bắt.

Lời thú tội của kẻ trốn truy nã

Trước bục khai báo, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo này khai vì nghe lời dụ dỗ của người phụ nữ tên Tiên nên đã về nước rủ em gái cùng tìm phụ nữ để bán. Bị cáo trình bày, trong vụ án này được hưởng lợi 6 triệu đồng nhưng khi vụ việc bị phát giác, bị cáo đã bồi thường cho bị hại 13 triệu đồng.

Lúc này, một vị hội thẩm đã nhắc nhở bị cáo về việc không thể bán người phụ nữ như món hàng, cho dù là mức giá nào, bởi đó là hành vi vi phạm pháp luật, trái với đạo đức. Nghe vậy, bị cáo cúi đầu, im lặng.

Về việc trốn truy nã, bị cáo này khai sau khi bán nạn nhân, bản thân có về nước vài lần. Sau đó, bị cáo đã trở lại Trung Quốc sinh sống cùng chồng con. Một thời gian sau, bị cáo nghe tin ở quê nhà em gái và Thảo đã bị công an bắt giữ về tội "Mua bán người". Vì lo sợ nên bị cáo đã lẩn trốn ở bên đó. Trong suốt thời gian dài, bị cáo luôn sống trong tâm trạng lo lắng, hoảng sợ, không biết mình sẽ bị công an bắt lúc nào; bị cáo không đủ can đảm để về nước đầu thú cho đến khi bị Công an Nghệ An bắt giữ.

Nữ bị cáo thể hiện sự ăn năn hối hận về hành vi phạm tội của bản thân. Bị cáo trình bày, hành vi đó không những khiến bị cáo vướng vào vòng lao lý mà còn kéo cả em gái vào tù. Hoàn cảnh của bị cáo khó khăn, chồng con đang ở bên kia biên giới không thể về thăm bị cáo. Bị cáo là người đồng bào dân tộc thiểu số, không được đi học nên nhận thức pháp luật hạn chế. Nữ bị cáo mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Lữ Thị Khươn lĩnh án 5 năm tù. Ảnh: Trần Vũ

HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng, đã trực tiếp xâm hại đến quyền tự do, danh dự, nhân phẩm của công dân được pháp luật bảo vệ, làm ảnh hưởng xấu đến thuần phong, mỹ tục, truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến tình hình trật tự trị an tại địa phương, gây tâm lý lo lắng trong quần chúng nhân dân.

Bản thân bị cáo là người khỏe mạnh, nhận thức rõ việc làm của mình là sai trái nhưng vì vụ lợi cá nhân mà coi thường pháp luật. Do đó, cần có mức án nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời hạn nhất định để tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo đã gây ra. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lữ Thị Khươn 5 năm tù về tội "Mua bán người".

Bản án đúng người, đúng tội, một lần nữa là lời cảnh tỉnh cho những ai còn ý định phạm tội mua bán người thì sớm muộn cũng phải trả giá. Cũng qua đây nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác, cần tỉnh táo, không để những kẻ mua bán người dụ dỗ, lợi dụng.