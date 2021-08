Hai chiến sĩ Công an TP. Vinh bị thương khi vây bắt tội phạm ma túy

Ngày 07/8, Công an thành phố Vinh cho biết, 2 chiến sĩ bị thương khi làm nhiệm vụ đang điều trị tại Bệnh viện Công an Nghệ An.



Trước đó, Công an thành phố Vinh đã lập chuyên án để đấu tranh triệt xóa tụ điểm phức tạp về bán lẻ ma túy tại phường Hồng Sơn.

Đối tượng Trương Thành Luân và đối tượng Nguyễn Anh Phúc (phải). Ảnh: Bình Minh Theo đó, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 05/8/2021, tại chung cư mini (số 15, đường Lê Huân, phường Hồng Sơn, thành phố Vinh), Công an thành phố Vinh tiến hành triệt xóa 01 điểm phức tạp về bán lẻ ma túy , bắt 02 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đó là 2 đối tượng cùng trú tại TP. Vinh, gồm Trương Thành Luân (sinh năm 1987), trú tại phường Lê Lợi và Nguyễn Anh Phúc (sinh năm 1990), trú tại phường Đông Vĩnh. Tang vật thu giữ gồm 03 gói ma túy dạng đá, 03 gói ketamin và 36 viên thuốc lắc.