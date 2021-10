Hải Đăng '11 tháng 5 ngày': Đào hoa nhất màn ảnh vẫn 'phòng không' lẻ bóng

Hải Đăng "11 tháng 5 ngày" do Thanh Sơn thủ vai đã gây ấn tượng trước công chúng. Anh đã chứng tỏ sự trưởng thành về nghề khi đảm nhận vai diễn này. Đây là một vai diễn khác biệt với trước đây - một anh chàng lạnh lùng, cứng đầu và có những nỗi niềm luôn cất giấu.

Nói về lý do nhận vai diễn này, Thanh Sơn tâm sự: "Khi còn trẻ, tôi rất hay được giao cho những vai trưởng thành, chững tuổi. Giờ khi tôi đã bước vào giai đoạn chững tuổi, nhiều người sợ rằng tôi sẽ không đóng được các vai trẻ nữa. Bởi vậy, tôi nhận vai cũng là để thử thách mình và để mọi người thấy tôi có thể làm được".

Trước tin đồn phim giả tình thân, Thanh Sơn cho biết, hai người chỉ là anh em đồng nghiệp thân thiết. Sự tương tác trên mạng xã hội nếu có cũng chỉ nhằm mục đích làm tăng "phản ứng hóa học" của hai diễn viên khi đóng phim. Anh cho rằng. việc khán giả tích cực "đẩy thuyền" hai diễn viên chính của phim là điều dễ hiểu, đồng thời cho thấy những gì anh và đồng nghiệp thể hiện đang đi đúng hướng, được đón nhận tích cực.

Điều khiến Thanh Sơn ấn tượng nhất trong sự nghiệp 10 năm theo đuổi phim ảnh chính là việc các đạo diễn thường chọn anh đóng cặp với nữ diễn viên hơn tuổi. Cả quá trình đóng phim theo đuổi "máy bay bà già" là một trải nghiệm khó quên với Thanh Sơn.

Nói về việc phải thường xuyên làm "phi công", Thanh Sơn tâm sự: "Không hiểu sao các đạo diễn lại luôn giao cho tôi đóng cặp với các chị, nhưng tôi thấy cũng thú vị. Đóng nhiều thành quen, nên cũng không thấy khó khăn gì nữa".

Thậm chí anh còn hài hước kể: "10 năm làm phi công trẻ, hình như tôi cũng láo hơn thì phải. Tôi không còn xem các chị là "các chị" nữa. Kịch bản bảo tôi yêu thế nào thì tôi sẽ yêu thế đấy thôi".

Bức ảnh "Tuệ Nhi đến nhà chơi" của Thanh Sơn gây bão.

Bén duyên sự nghiệp khá sớm nhưng về đời tư Thanh Sơn lại cực kỳ kín tiếng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn biết được chút ít thông tin về gia đình của anh. Trong một bài phỏng vấn cách đây ít lâu, chính Thanh Sơn thú nhận anh lấy vợ lúc 25 tuổi. Chàng diễn viên 9X chia sẻ quyết định này không hề vội vàng vì anh và vợ đã có 3 năm tìm hiểu, nhưng anh vẫn khá lo lắng. Lý do khiến Thanh Sơn là vì: Một phần do tính cách bay nhảy, thích rong chơi, một phần do gánh nặng kinh tế của người trụ cột.