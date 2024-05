Hai đội bóng huyện Hưng Nguyên đặt mong đạt kết quả cao nhất tại Giải Cúp Báo Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chuẩn bị cho Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 26 năm 2024, 2 đội bóng Thiếu niên và Nhi đồng huyện Hưng Nguyên quyết tâm cao, nỗ lực thi đấu tốt với mong muốn đạt kết quả cao nhất.

Các cầu thủ nhí huyện Hưng Nguyên thi đấu nội bộ trong buổi luyện tập, tuyển chọn. Ảnh: Thành Chung

“Đãi cát tìm vàng”

15 giờ chiều 22/5, hơn 50 cầu thủ nhí từ các xã, thị của huyện Hưng Nguyên đã tập trung về sân cỏ nhân tạo ở thị trấn huyện để tham gia tập luyện, thi đấu. Các cầu thủ đến đây với mong mỏi được huấn luyện viên, chuyên gia bóng đá lựa chọn vào đội tuyển bóng đá lứa tuổi nhi đồng huyện Hưng Nguyên tham gia Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2024 sắp tới. Đi cùng các cháu là bố mẹ, ông bà. Tất cả các bậc phụ huynh đều chăm chú theo dõi từng động tác, đường bóng và kỹ năng của con em mình trên sân.

Các bậc phụ huynh theo con, em đến sân tập. Ảnh: Thành Chung

Được biết, đây là buổi tập đầu tiên được tổ chức với sự tham gia của tất cả tài năng nhí bóng đá của huyện. Trong đó, có những cầu thủ đã được tập luyện một vài năm ở các trung tâm bóng đá cộng đồng trên địa bàn; có những cầu thủ “trường làng” được các thầy, cô giáo giới thiệu lên tuyển; có những cầu thủ của sân bóng đồng ruộng được các chuyên gia phát hiện…

Các cầu thủ nhí khởi động trước khi bước vào buổi tập luyện. Ảnh: Thành Chung

Tại buổi luyện tập, các cầu thủ nhí đều cố gắng thể hiện tốt nhất những phẩm chất kỹ thuật của mình. Ở ngoài sân, các huấn luyện viên vừa chăm chú quan sát, hướng dẫn vừa ghi vào bộ nhớ những cầu thủ đá hay, phù hợp để lựa chọn tham gia đội tuyển của huyện.

Trong buổi luyện tập này, có 2 cầu thủ nhí chân trần đã gây ấn tượng bởi sự nhanh nhẹn, khéo léo và được xem là phát hiện mới. 2 cầu thủ này đến từ xã Hưng Yên Bắc – quê hương của tuyển thủ bóng đá quốc gia Nguyễn Đình Bắc.

Cầu thủ nhí chân trần đến từ xã Hưng Yên Bắc. Ảnh: Thành Chung

Ông Võ Văn Phượng – Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền Thông, kiêm huấn luyện viên đội thiếu niên huyện Hưng Nguyên kể: Năm 2015, chuẩn bị cho Giải bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 19, tôi đã lên cụm xã Hưng Yên Bắc, Hưng Yên Nam và Hưng Trung để tổ chức một số buổi tập luyện ở đây nhằm tìm kiếm tài năng tham gia đội tuyển huyện. Qua đó, tôi đã lựa chọn được 3 cầu thủ để tham gia Cúp Báo, Nguyễn Đình Bắc là một trong số đó.

Rất có thể những cầu thủ này sẽ là một Nguyễn Đình Bắc mới. Ảnh: Thành Chung

Ở Giải bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 19 năm 2015, đội bóng Nhi đồng huyện Hưng Nguyên với sự tham gia của Nguyễn Đình Bắc đã thi đấu rất xuất sắc và giành ngôi Á quân. Sau giải, hàng loạt cầu thủ của đội bóng này đã được Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An lựa chọn, đưa về đào tạo. Đến thời điểm này, 3 cầu thủ trong đội hình nhi đồng Á quân năm đó đã là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đang thi đấu tại V-League và Giải bóng đá hạng nhất.

Huấn luyện viên Võ Văn Phượng theo dõi từng bước chân của cầu thủ. Ảnh: Thành Chung

Ông Võ Văn Phượng chia sẻ: Từ xưa đến nay, Hưng Nguyên vẫn nổi danh là quê hương của nhiều chiến lược gia, “kiến trúc sư” bóng đá nổi tiếng như Nguyễn Thành Vinh, Hồ Văn Chiêm; của nhiều danh thủ như Phạm Văn Quyến, Hồ Thanh Thưởng, Âu Văn Hoàn, Trần Đình Hoàng, Hồ Khắc Ngọc, Hồ Tuấn Tài, Nguyễn Đình Bắc. Trong số những danh thủ này có nhiều người được “phát hiện” từ Cúp Báo… Hy vọng năm nay, chúng tôi sẽ tìm kiếm, bồi dưỡng, giới thiệu được thêm những tài năng mới cho bóng đá tỉnh nhà và bóng đá Việt Nam.

Nỗ lực từng trận đấu

Hướng dẫn các cầu thủ các động tác cơ bản. Ảnh: Thành Chung

Tham gia Giải bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2024, huyện Hưng Nguyên sẽ cử 2 đội bóng tham gia cả 2 lứa tuổi. Chuẩn bị cho giải đấu, ở thời điểm này, huyện Hưng Nguyên đang tổ chức lựa chọn, tìm kiếm nhân tài. Việc lựa chọn cầu thủ vào đội hình chính thức tham dự cúp báo sẽ được hoàn thành vào ngày 25/5 này. Tiếp đó, theo kế hoạch, cả 2 đội bóng sẽ bước vào đợt huấn luyện tập trung cả về thể lực lẫn kỹ, chiến thuật. Huấn luyện viên cũng sẽ tìm kiếm đối thủ để giao hữu, cọ xát, tăng khả năng “thực chiến”, bản lĩnh thi đấu cho các cầu thủ nhí…

Tập cho các cháu dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Ảnh: Thành Chung

Theo lãnh đạo Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện Hưng Nguyên: Việc huyện cử 2 đội bóng tham gia Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An đã thể hiện rõ những nỗ lực, cố gắng và tinh thần vì trẻ thơ của lãnh đạo huyện uỷ, uỷ ban nhân dân và ngành văn hoá thể thao của huyện Hưng Nguyên cũng như tình yêu bóng đá trẻ nồng cháy của người dân nơi đây. Không phụ lòng tin yêu, đơn vị sẽ cố gắng giúp các cháu được tham gia sân chơi bổ ích này với tinh thần thoải mái, giúp các cháu phát triển thể chất và tinh thần trong dịp hè. 2 đội bóng cũng sẽ nỗ lực tập luyện, thi đấu tốt; cố gắng từng trận với mong mỏi đạt kết quả cao nhất.

Rèn kỹ năng bắt bóng cho 2 thủ môn. Ảnh: Thành Chung

Trong suốt 25 năm tham gia Giải bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An thì thành tích của các đội bóng trẻ huyện Hưng Nguyên khá khiêm tốn. Thành tích cao nhất của các đội bóng trẻ Hưng Nguyên là 3 lần giành Huy chương Bạc và 1 lần giành Huy chương Đồng.

Các cầu thủ nhí của huyện Hưng Nguyên rất tài năng. Tuy nhiên, ở Giải bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, còn có rất nhiều đội mạnh và cầu thủ tài năng khác. Đã có những thời điểm, đội tuyển huyện Hưng Nguyên đá ngang ngửa với tuyển trẻ của Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An khi thi đấu giao hữu. Thế nhưng khi vào giải, yếu tố tâm lý và sự thiếu may mắn đã khiến bóng đá trẻ của địa phương này “lỡ hẹn” với cúp vàng.

Các cầu thủ nhí đội bóng Hưng Nguyên rất nỗ lực tập luyện. Ảnh: Thành Chung

Thời gian chuẩn bị cho Giải bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2024 hiện không còn nhiều. Thầy và trò 2 đội bóng đá Thiếu niên, Nhi đồng huyện Hưng Nguyên đã, đang sáng sáng, chiều chiều đội nắng, đội gió trên các sân tập, luyện rèn các bài tập thể lực, kỹ thuật, chiến thuật. Ông Võ Văn Phượng cho hay: Chúng tôi cố gắng giúp các em thấy những mặt mạnh, mặt yếu của mình, rút ra những bài học, từ đó khắc phục và hoàn thiện; giúp các em có được tinh thần đã ra sân là phải thi đấu hết mình vì niềm vinh dự màu cờ sắc áo.