Pháp luật Hai đối tượng giả danh nhà báo, cưỡng đoạt tài sản của nhiều doanh nghiệp tại Nghệ An Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, từ tháng 9/2024 đến nay, 2 đối tượng Hoàng Công Trình và Đặng Hữu Biểu tự xưng là nhà báo đã thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn tỉnh Nghệ An với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Công an huyện Đô Lương cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Hoàng Công Trình (SN 1986), trú tại xã Ea Tóh và Đặng Hữu Biểu (SN 1973), trú tại xã Phú Lộc, cùng huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

2 đối tượng Hoàng Công Trình và Đặng Hữu Biểu tại cơ quan Công an. Ảnh: Ngọc Anh

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Đô Lương xác định, từ ngày 22/10 đến ngày 25/10/2024, Hoàng Công Trình và Đặng Hữu Biểu tự giới thiệu là nhà báo của Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế xanh (có địa chỉ tại thành phố Hà Nội), thường xuyên di chuyển bằng xe ôtô tải màu xanh, BKS 47C-068.71 đến các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn các huyện Đô Lương, Tân Kỳ, Anh Sơn, Thanh Chương. Quá trình làm việc, các đối tượng không xuất trình thẻ nhà báo mà chủ động quay tư liệu về hoạt động của công ty, doanh nghiệp. Sau đó, biên soạn tin, bài có nội dung phản ánh sai phạm để gửi lại phía công ty, doanh nghiệp với mục đích đe dọa, yêu cầu đưa tiền để được bỏ qua.

Xét thấy hành vi của các đối tượng có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản, ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp và gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, Công an huyện Đô Lương đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh để tập trung xác minh, đấu tranh, bắt giữ, xử lý các đối tượng.

Tang vật thu giữ. Ảnh: Ngọc Anh

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện đã lên phương án đấu tranh, huy động lực lượng chia thành nhiều mũi trinh sát tiến hành xác minh, nắm tình hình hoạt động, di biến động và phối hợp cơ quan chức năng xác minh nhân thân, lai lịch của các đối tượng. Qua đó, xác định Hoàng Công Trình là phóng viên thử việc tại Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế xanh (hiện, Tạp chí này đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng với Hoàng Công Trình), còn Đặng Hữu Biểu không phải là phóng viên báo chí.

Sau một thời gian tiến hành điều tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, đến ngày 25/10/2024, Công an huyện Đô Lương bắt quả tang Hoàng Công Trình và Đặng Hữu Biểu về hành vi cưỡng đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức khi các đối tượng đang nhận 25 triệu đồng của một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đô Lương.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ số tiền 25.000.000 đồng, 1 xe ôtô, 3 điện thoại di động, 1 máy ảnh, 1 camera quay phim, 1 máy tính xách tay, 2 thẻ (nghi thẻ nhà báo giả) và nhiều giấy tờ liên quan; đồng thời đưa 2 đối tượng về tại trụ sở Công an huyện để làm việc.

Quá trình điều tra xác định, khoảng tháng 5/2024, các đối tượng đã làm giả thẻ nhà báo để đi quay phim, chụp ảnh tại các doanh nghiệp nhằm đe dọa, tống tiền. Đến ngày 9/10/2024, Hoàng Công Trình được Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế xanh nhận thử việc 3 tháng nên đã lợi dụng xin giấy giới thiệu của Tạp chí này để cùng với Biểu đi quay phim, chụp ảnh, dựng “phóng sự” nhằm chiếm đoạt tài sản của các doanh nghiệp. Từ tháng 9/2024 đến nay, các đối tượng đã cưỡng đoạt của 5 doanh nghiệp tại Đô Lương, Tân Kỳ, Anh Sơn số tiền 57,2 triệu đồng và 1 điện thoại di động trị giá 21 triệu đồng. Ngoài ra, các đối tượng còn thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của nhiều doanh nghiệp khác tại các tỉnh miền Trung với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương đang tạm giữ hình sự các đối tượng để điều tra, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.