Pháp luật Hai đối tượng lao xe vào CSCĐ bị tạm giữ hình sự về hành vi giết người Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Hoàng Nam và Nguyễn Văn Quân để điều tra về hành vi giết người.

Nguyễn Bá Hoài Nam lái xe máy chở theo Nguyễn Văn Quân "thông chốt", lao thẳng vào Đại úy Lê Đình Công. (Ảnh chụp màn hình)

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Hoàng Nam (SN 2007, hộ khẩu thường trú thôn Trung Oai, xã Phúc Thịnh, Hà Nội) và Nguyễn Văn Quân (SN 2007, hộ khẩu thường trú thôn Nam Cường, xã Tiến Thắng, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Như thông tin đã đưa, khoảng 20 giờ 10 ngày 21/8/2025, Nam điều khiển xe máy, chở theo Quân, không đội mũ bảo hiểm, di chuyển với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ.

Thời điểm này, các lực lượng Công an thành phố đang làm nhiệm vụ cấm đường phục vụ buổi hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Phát hiện các đối tượng có hành vi gây nguy hiểm, Tổ công tác của Công an thành phố đang làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ khu vực trước số nhà 336A Nghi Tàm đã ra hiệu lệnh dừng xe, ngăn chặn các đối tượng.

Tuy nhiên, 2 đối tượng không chấp hành mà tiếp tục lao xe đâm thẳng vào Đại úy Lê Đình Công (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an thành phố) làm đồng chí Công và 2 đối tượng ngã ra đường. Ngay sau đó, tổ công tác đã bắt giữ 2 đối tượng và đưa đồng chí Công cùng 2 đối tượng vào Bệnh viện cấp cứu.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 22/8/2025, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Hoàng Nam và Nguyễn Văn Quân để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, ngay sau khi vụ việc xảy ra, thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an thành phố, Đại tá Lê Văn Tuân - Phó Giám đốc Công an thành phố đã vào Bệnh viện 108 thăm hỏi, động viên đồng chí Lê Đình Công và gia đình.

Bước đầu, các bác sĩ xác định đồng chí Lê Đình Công bị chấn thương sọ não, gãy xương mũi và xương hàm, gãy tay trái và có thể nói chuyện nhẹ nhàng.

Hành vi của các đối tượng là hết sức manh động, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của cán bộ công an đang thực thi nhiệm vụ, diễn ra trong thời điểm nhân dân cả nước đang hướng về kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 - sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Hành vi của các đối tượng gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Đồng chí Công và các lực lượng Công an thành phố đã thể hiện tinh thần quyết liệt, dũng cảm trong ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Giám đốc Công an thành phố cũng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng nhanh chóng thực hiện chế độ, chính sách với đồng chí Lê Đình Công và khẩn trương điều tra, sớm đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật để răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật cũng như các hành vi xâm phạm đến an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm./.