Hai hồ chứa lớn nhất Nghệ An duy trì xả tràn ứng phó bão số 7

(Baonghean.vn) - Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn, ảnh hưởng của bão số 7, những ngày tới Nghệ An sẽ xảy ra mưa to. Để đảm bảo điều tiết nước, 2 hồ chứa lớn nhất Nghệ An là hồ Vực Mấu và hồ chứa sông Sào tiếp tục được duy trì xả tràn theo quy trình.