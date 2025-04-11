Hai nghệ sĩ Thanh Thúy: Sự nghiệp và cuộc sống khác biệt Cùng mang tên Thanh Thúy, một người là NSND, sĩ quan quân đội và nhà quản lý văn hóa, người còn lại là diễn viên, nhà sản xuất phim trăm tỷ tạm gác sự nghiệp 5 năm vì con.

Trong làng giải trí Việt Nam, có một sự trùng hợp thú vị khi hai nghệ sĩ nổi tiếng cùng mang tên Thanh Thúy. Dù hoạt động ở những lĩnh vực khác nhau, cả hai đều xây dựng được sự nghiệp vững chắc và có được sự yêu mến từ công chúng, song hành với cuộc sống hôn nhân bình yên.

NSND Thanh Thúy (trái) và diễn viên Thanh Thúy (phải).

NSND Thanh Thúy: Từ nữ anh hùng màn ảnh đến nhà quản lý văn hóa

NSND Thanh Thúy, sinh năm 1977 tại Trà Vinh, xuất thân trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Cô sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và gia nhập Đoàn Văn công Quân khu 7 khi mới 15 tuổi, bắt đầu sự nghiệp với dòng nhạc cách mạng.

Tài năng của cô nhanh chóng được khẳng định qua các giải thưởng lớn, bao gồm giải Nhất Tiếng hát Truyền hình TP.HCM năm 1994 và giải Nhất Tiếng hát Truyền hình toàn quốc năm 1997. Với giọng hát nội lực và truyền cảm, Thanh Thúy đã trở thành một trong những giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc truyền thống với các ca khúc như Viếng Lăng Bác, Gần Lắm Trường Sa, Xuân Chiến Khu.

Nghệ sĩ Thanh Thúy nổi tiếng khi thể hiện nhiều bài hát cách mạng.

Bên cạnh ca hát, Thanh Thúy còn ghi dấu ấn đậm nét trong lĩnh vực diễn xuất. Vai diễn nữ anh hùng Võ Thị Sáu trong phim Người Con Gái Đất Đỏ (1995) đã đưa tên tuổi cô đến gần hơn với khán giả. Ngoài ra, cô còn tham gia các phim Đất Khách, Ngã Rẽ Cuộc Đời, Dưới Cờ Đại Nghĩa và Mắt Bướm.

Vai nữ anh hùng Võ Thị Sáu do Thanh Thúy thể hiện trong phim Người Con Gái Đất Đỏ.

Song song với hoạt động nghệ thuật, cô còn là một sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, mang cấp bậc trung tá và từng giữ chức Phó Đoàn trưởng Đoàn Văn công Quân khu 7. Năm 2024, cô được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) cao quý.

Từ tháng 11/2017, nghệ sĩ Thanh Thúy được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM, chính thức đảm nhận vai trò quản lý nhà nước. Ở cương vị này, cô đã phát động nhiều sáng kiến văn hóa, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố. Về đời tư, NSND Thanh Thúy khá kín tiếng, cô chia sẻ rằng ông xã là chỗ dựa vững chắc và luôn đồng cảm với công việc của vợ.

Thanh Thúy thể hiện lại giọng hát ngọt ngào trong lần được phong tặng danh hiệu NSND.

Diễn viên Thanh Thúy: Sự nghiệp rực rỡ và 5 năm lui về vì gia đình

Diễn viên Thanh Thúy, sinh năm 1982, bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật từ năm 20 tuổi với vai trò diễn viên truyền hình và kịch nói. Cô nhanh chóng được khán giả biết đến qua các vai diễn nội tâm trong các bộ phim như Vòng Xoáy Tình Yêu, Blouse Trắng, Tình Yêu Còn Lại. Cô từng nhận nhiều giải thưởng uy tín như Mai Vàng (2002, 2004) và Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 14.

Không chỉ dừng lại ở vai trò diễn viên, Thanh Thúy còn lấn sân sang lĩnh vực sản xuất phim và gặt hái nhiều thành công. Cùng chồng là đạo diễn Đức Thịnh, cô đã thành lập công ty sản xuất và cho ra đời nhiều phim điện ảnh có doanh thu trăm tỷ như Ma Dai, Taxi Em Tên Gì?, Siêu Sao Siêu Ngố, Trạng Quỳnh.

Thanh Thúy nổi bật ở cả lĩnh vực diễn xuất lẫn sản xuất phim.

Năm 2008, Thanh Thúy kết hôn với đạo diễn Đức Thịnh sau hơn 3 năm tìm hiểu. Cuộc hôn nhân của họ được xem là hình mẫu trong giới giải trí. Cặp đôi có hai con trai là Thiên Phúc (Cà Phê) và Thiên Phú (Tết).

Vợ chồng nữ diễn viên từng trải qua những khoảng lặng trong hôn nhân nhưng vẫn nắm tay nhau bình yên sau 17 năm cưới.

Một bước ngoặt lớn trong cuộc sống của Thanh Thúy là khi cô quyết định tạm dừng các hoạt động showbiz trong gần 5 năm kể từ 2019 để tập trung chăm sóc con trai thứ hai. Cô cho biết bé mắc chứng tăng động giảm chú ý và chậm nói, cần sự quan tâm đặc biệt từ cha mẹ. Sự hy sinh này cho thấy một khía cạnh khác của nữ nghệ sĩ - một người mẹ hết lòng vì con cái.

Nữ diễn viên chấp nhận tạm lui khỏi showbiz vì con.

Gần đây, Thanh Thúy đã dần trở lại với các dự án nghệ thuật, tham gia diễn xuất trong phim Hoa Vương (2023) và Tiểu Tam Không Có Lỗi? (2024), tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong lòng khán giả.