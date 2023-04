Hai ngư dân kể lại giây phút cứu 4 du khách đuối nước tại biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Sau khi trở về quê nhà, 4 du khách bị đuối nước tại bãi biển Cửa Lò hiện đã vơi bớt nỗi sợ khi nhớ về thời khắc sinh tử. Trong tâm can họ giờ đây chỉ biết đến 2 từ cảm ơn chân thành nhất đến những người con của phố biển Cửa Lò (Nghệ An) khi đã cho họ cơ hội sống lần 2.

Giây phút sinh tử

Sau 1 ngày rời T.X Cửa Lò trở về quê nhà huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, tâm trạng của ông Lê Viết Chồi (SN 1962), 1 trong 4 khách du lịch bị đuối nước sáng 23/4 hiện đã vơi bớt nỗi âu lo, bàng hoàng. Mặc dù vậy, chia sẻ với P.V Báo Nghệ An, giọng ông Chồi vẫn còn rưng rưng: Đoàn chúng tôi đã đến T.X Cửa Lò để du lịch 3 ngày 2 đêm. Sáng 23/4, tôi cùng với những người bạn là ông Lê Viết Hưng (1967), ông Nguyễn Văn Đấu (1973) và ông Trịnh Đình Tiềm (1968) ra biển tắm từ lúc sớm. Do sáng trước đó, những người bạn của tôi cũng tắm từ trước bình minh và lên bờ bình an nên chúng tôi cũng rất vô tư và không suy nghĩ nhiều…

“Nào ngờ lúc bơi ra khoảng 50 mét, chúng tôi cảm thấy sức gió lớn, sóng biển mạnh dần lên bất thường, cuộn lấy cơ thể và cuốn dần ra xa, trùng vào thời điểm thủy triều rút, chúng tôi càng cố bơi vào bờ bao nhiêu lại càng bị dạt ra bấy nhiêu, chưa kể 4 anh em đều cũng đã ngoài 50 cả rồi, sức không còn nhiều. Khoảng 5 phút cố vùng vẫy, chúng tôi đều đuối sức và bị tách nhau ra, thực sự lúc đó lực bất tòng tâm, cơ thể phó mặc cho biển cả vì không còn sức. Mọi nỗ lực cuối cùng, anh em đều cố gắng vẫy tay lên cao, mong chờ sẽ có ai trông thấy điều bất thường để cứu giúp…”, ông Chồi run run nhớ lại.

Trong thời khắc định mệnh ấy, may mắn đã mỉm cười với nhóm du khách khi trùng thời điểm đó, 2 anh em Đậu Minh Yên (SN 1984) và Đậu Khắc Bình (SN 1986) ở khối Vĩnh Tân, phường Nghi Hương đang chuẩn bị dây lưới, thuyền thúng để ra khơi. Vừa ngước mắt lên, thoáng thấy nhóm du khách chới với từ xa, khoảng cách đã hơn 100 mét, vượt quá khu vực an toàn, dù không nghe thấy tiếng la hét, tuy nhiên, linh cảm của những người con xứ biển cho biết, nhóm khách đã bị đuối nước. Không một phút chần chừ, 2 anh em Yên và Bình vừa hô hoán mọi người, vừa vội vàng chèo thuyền mủng lao ra biển để cứu người, dù lúc đó, sóng cuộn liên hồi, sức người quá nhỏ bé so với thiên nhiên, lao ra vòng xoáy ấy thật sự nguy hiểm…

“Thời điểm đó gió to, sóng lớn lắm, chiếc thuyền mủng cứ xoay vòng mấy hồi dù 2 anh em đã quá quen với sóng nước từ những ngày lọt lòng. Tuy nhiên, lúc đó tính mạng con người là quan trọng nhất, chúng tôi dùng hết sức để chèo thuyền ra xa, tiếp cận nhóm khách. Khoảng 10 phút vượt sóng, thuyền đã ra đến nơi, khi đó thấy có 3 bác vẫn còn vẫy tay nhưng yếu lắm, còn 1 bác đã bất động và bị cuốn ra xa”, anh Đậu Khắc Bình nhớ lại.

“Trong thời khắc đó, để có thể cứu được cả 4 bác, chỉ còn cách thả dây lưới để những bác còn sức bám vào, sau đó, nhờ những người ở trên bờ kéo vào. Đối với bác Tiềm - người bị cuốn ra xa, cơ hội cứu rất thấp vì sóng dập dềnh không thể tiếp cận được, bác ấy cũng đã buông tay nên chỉ còn cách nhấc người bác ấy lên thuyền để đưa vào bờ. Tôi đã chỉ đạo Bình thả dây lưới cho 3 bác, hét thật lớn để các bác hiểu ý bám vào, đồng thời, dùng hết sức còn lại chèo thuyền ra vị trí của bác Tiềm, khi chạm được vào người bác, tôi đã dùng hết sức còn lại để kéo bác lên thuyền. Lúc đó, người bác Tiềm đã đơ ra, tím ngắt. Sau đó, anh em cùng với những người trên bờ đưa cả 4 bác vào bờ thành công”, anh Yên chia sẻ.

Sau khi 4 du khách lên bờ, chỉ có 2 du khách còn cử động, 2 người còn lại đã ngất lịm, toàn bộ du khách đã được người dân sơ cứu tại chỗ, sau đó, được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Cửa Lò cấp cứu.

Bà Chu Thị Phượng - mẹ của anh Yên và anh Bình nhớ lại chi tiết trùng hợp lạ kỳ rằng, khoảng 4 giờ rưỡi sáng 23/4, khi 2 anh em đi bắt đầu đưa thuyền mủng để ra khơi như mọi ngày thì bỗng dưng lại quên mất mái chèo, phải trở về nhà để lấy dù đây là việc chưa từng xảy ra. Đến hơn 5 giờ, khi đưa mái chèo ra đến biển thì gặp trúng thời điểm 4 du khách gặp nạn và ra tay cứu giúp. Giả sử nếu như không quên mái chèo, 2 anh em xuất phát sớm hơn 30 phút thì lúc đó sẽ chẳng có ai bắt gặp được khoảnh khắc ấy và cũng sẽ không có sẵn phương tiện để cứu người nhanh chóng. Do đó, đây là việc vô cùng may mắn cho các du khách.

Được biết, sau thời gian được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Cửa Lò, sức khỏe của 4 du khách dần ổn định. Trưa cùng ngày, nhóm du khách đã đến nhà của 2 anh em tại phường Nghi Hương để cảm ơn gia đình.

Ông Lê Viết Chồi xúc động : “Khi chúng tôi đến nhà cảm ơn, gia đình anh em Yên - Bình đón tiếp rất niềm nở, tuy nhiên, lại một mực từ chối món quà của chúng tôi, nói rằng, cứu người gặp nạn là điều mà không chỉ các cậu ấy mà người con xứ Nghệ ai cũng sẵn sàng, không màng đến vật chất, danh lợi. Những câu nói ấy khiến chúng tôi rất xúc động và cảm phục tấm lòng của 2 anh em, cũng như người con TX. Cửa Lò nói chung. Hiện 4 anh em chúng tôi đã về đến quê nhà bình an, cũng đã kịp lưu giữ lại số điện thoại của anh em Yên - Bình để kết nghĩa, sau này nhất định chúng tôi sẽ trở lại và giới thiệu cho bạn bè biết về tấm chân tình của người dân xứ Nghệ…”.

Mặc dù đã có công lớn trong việc cứu mạng 4 du khách, tuy nhiên, trả lời P.V Báo Nghệ An, anh Yên và anh Bình đều khiêm tốn cho biết: Thời điểm đó, nếu như không có nhóm 10 người ở trên bờ kéo lưới vào thì cũng chưa chắc có thể đảm bảo mạng sống cho các du khách. Chúng tôi là những người trực tiếp nhìn thấy và cứu giúp với các bác đầu tiên, tuy nhiên, công sức của những anh em trong nhóm cũng rất quan trọng.

Được biết, 10 thành viên trong nhóm đã cùng cùng kéo 4 du khách lên bờ bao gồm các ông: Đặng Xuân Quỳnh, Trần Xuân Niên, Hoàng Thanh Hải, Trần Thọ Trung, Lê Trọng Hiếu, Lê Trường Thư, Lê Văn Hồng, Hoàng Văn Hồng cùng 2 chị Đậu Thị Huyền và Trần Thị Diễm. Tất cả đều trong nhóm kéo lưới, đi thuyền mủng của 2 anh em Yên - Bình.

“Duyên” cứu người đuối nước

Trò chuyện với 2 người con có tấm lòng nghĩa hiệp của thị xã Cửa Lò, chúng tôi lại có thêm bất ngờ vì đây không phải là lần đầu tiên, những người con thị xã biển cứu sống người dân đuối nước tại T.X Cửa Lò.

Cụ thể, vào năm 2016, có 2 nam sinh viên Trường Đại học Vinh, quê tại huyện Thanh Chương xuống biển Cửa Lò vui chơi. Thời điểm đó khoảng 15 giờ chiều, biển ít người tắm, 2 nam sinh này đã rủ nhau biển và bơi ra xa khỏi khu vực an toàn, dẫn đến bị sóng cuốn ra xa, vùng vẫy giữa biển.

Lúc ấy, thật tình cờ là anh Đậu Khắc Bình cũng đang sửa soạn thuyền và lưới đánh cá ở gần khu vực đó. Nhận thấy điều bất thường, không một phút lưỡng lự, anh đã vội vàng chèo thuyền ra gần 200 mét để cứu giúp 2 sinh viên gặp nạn. Tuy nhiên, sức người có hạn, khi chèo thuyền ra đến nơi, anh Bình chỉ có thể cứu được 1 người, người còn lại đã bị sóng cuốn mất tích, mãi 1 ngày sau mới tìm thấy thi thể.

Sau lần cứu người đó, anh Bình đã nhận được Giấy khen của Chủ tịch UBND T.X Cửa Lò vì đã có thành tích cứu người đuối nước. Dẫu vậy, dù đã 7 năm trôi qua, trong thâm tâm của mình, anh Bình vẫn còn áy náy, day dứt vì không thể cứu được cậu sinh viên còn lại…

Ông Đậu Khắc Trung - Phó Chủ tịch UBND phường Nghi Hương (T.X Cửa Lò) cho biết: Trước tấm lòng nghĩa hiệp, không ngại nguy hiểm để cứu người, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ phường Nghi Hương đã đến gia đình 2 anh em Đậu Minh Yên, Đậu Khắc Bình ở khối Vĩnh Tân để động viên và khen thưởng đột xuất trước tinh thần dũng cảm của 2 người. Đồng thời, nhóm người cùng hỗ trợ cứu giúp các du khách cũng sẽ được đề xuất để biểu dương trong thời gian tới.

Qua trao đổi, ông Hoàng Văn Phúc - Phó Chủ tịch UBND T.X Cửa Lò cho biết: Địa phương rất cảm kích và hoan nghênh tinh thần xả thân cứu người của anh Đậu Minh Yên và anh Đậu Khắc Bình tại phường Nghi Hương và sẽ có sự biểu dương kịp thời. Trong thời gian tới, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách khi về với biển Cửa Lò, thị xã đã chỉ đạo các phường tăng cường lực lượng tuần tra, giám sát, lắp đặt thêm các biển cảnh báo khu vực nguy hiểm để hạn chế tối đa các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình tắm biển./.