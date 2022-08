Hai người bị tạm giữ vì liên quan vụ 'đào thoát khỏi casino địa ngục'

Nguyễn Thị Lệ, 42 tuổi, và Lê Văn Danh bị tạm giữ vì đã đưa nhiều người qua Campuchia trái phép, làm việc tại casino "địa ngục" khiến họ phải đào thoát.

Nguyễn Thị Lệ, 42 tuổi, và Lê Văn Danh bị tạm giữ vì đã đưa nhiều người qua Campuchia trái phép, làm việc tại casino "địa ngục" khiến họ phải đào thoát.

Ngày 20/8, Lệ và Danh, 34 tuổi, bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang tạm giữ để điều tra hành vi Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Bước đầu, Lệ khai từ tháng 5 được một người đàn ông (không rõ lai lịch) rủ tham gia đưa người trốn qua Campuchia làm việc. Bà này giao cho Danh nhiệm vụ đón những người muốn đi làm, rồi chở đến bến sông phía Việt Nam. Từ đây, Lệ đưa sang Campuchia làm việc tại các casino. Cả hai được trả công 100.000 đồng/mỗi lao động.

Trong số 40 người làm việc tại casino ở tỉnh Kandal (Campuchia) phải nhảy sông bỏ trốn về nước có 6 người do Lệ và Danh đưa đi. Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, tình nghi Lệ và Danh đã đưa rất nhiều lao động sập bẫy lừa "việc nhẹ lương cao" qua nước bạn.

Theo đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang, những nạn nhân trốn thoát khai có hơn 2.000 người Việt đã bị đưa sang Campuchia lao động chui tại các sòng bài. Công an tỉnh An Giang đã báo cáo Bộ Công an, đề xuất tập trung điều tra đồng bộ các tỉnh thành đối với các đường dây người Việt móc nối người Campuchia tổ chức mua bán người.

Hôm qua, Công an tỉnh An Giang đã làm việc với Công an tỉnh Kandal, đề nghị kiểm tra các sòng bạc, rà soát lại tất cả lao động bất hợp pháp đang bị giữ tại casino để trao trả về Việt Nam.

Hai hôm trước, không chịu nổi cảnh giam cầm, tra tấn, 42 người Việt làm việc ở sòng bài Campuchia đã liều mạng chống trả nhóm lính canh sòng bạc, nhảy xuống sông bơi về nước. 40 người trốn thoát thành công, một người bị nước cuốn trôi đã tìm thấy thi thể, một người bị bắt lại.