Hai 'ông lớn' bắt tay xây dựng đại đô thị lớn nhất Nghệ An

Ngày 13/3, Nhà sáng lập Ecopark đã chính thức chọn Ricons là đơn vị tổng thầu cho phân khu The Garden tại Eco Central Park (TP. Vinh - Nghệ An). Theo đó, Ricons là thầu chính thi công phần thô, hoàn thiện ngoài nhà và lắp đặt hệ thống thoát nước mưa cho gần 500 căn biệt thự liền kề khu The Garden.

Đánh giá về sự hợp tác này, ông Nguyễn Hiếu - Giám đốc Điều hành Ricons cho hay: "Với nội lực, nền tảng tài chính vững mạnh và kinh nghiệm xây dựng gần 20 năm trải dài khắp đất nước, chúng tôi rất vinh dự khi được Nhà sáng lập Ecopark lựa chọn. Đây là sự hợp tác tạo tiền đề để Ricons đặt mục tiêu hướng đến trở thành Tổng thầu thi công của toàn bộ dự án này, đồng hành và mang lại giá trị cho các cư dân sinh sống tại nơi đây cùng chủ đầu tư”.

Đại diện Ricons khẳng định, với thế mạnh và kinh nghiệm thi công biệt thự liền kề được khẳng định qua hàng loạt dự án trong gần 20 năm qua, cùng sự tận tâm, trách nhiệm, chuyên nghiệp trong từng công trình đảm nhận, Ricons tự tin sẽ mang đến một dự án thành công, góp phần tạo nên sự phồn thịnh cho khu đô thị phía Đông Nam của thành phố Vinh, đáp lại sự kỳ vọng của các cư dân tương lai.

Về phía chủ đầu tư, đại diện Nhà sáng lập Ecopark cho biết: “Eco Central Park là dự án cực kỳ tâm huyết của chúng tôi. Với mục tiêu xây dựng một biểu tượng sống mới tại miền Trung, ngay từ khi chọn tổng thầu chúng tôi đã đưa ra những tiêu chí rất cao. Chúng tôi cùng Ricons xây dựng những ngôi nhà có chất lượng cao nhất cho cư dân của Eco Central Park”.

Đến ngày 31/12/2022, Ricons có tổng tài sản 8.193 tỷ đồng, tăng 31% so với năm trước. Vốn chủ sở hữu của Ricons tăng lên 2.400 tỷ đồng, lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đạt 470 tỷ đồng. Báo cáo tài chính năm 2022, Ricons có doanh thu 11.384 tỷ đồng, tăng gần 40%, lợi nhuận sau thuế đạt 90 tỷ đồng. Với kết quả kinh doanh này, Ricons đã trở thành nhà thầu xây dựng có lợi nhuận cao nhất năm 2022, vượt qua loạt các tên tuổi lớn.

Đại công viên xanh Eco Central Park có quy mô 200ha là dự án có quy mô lớn nhất Bắc Trung Bộ, một biểu tượng sống đẳng cấp tại miền Trung. Eco Central Park sở hữu hồ điều hòa 10ha, diện tích cây xanh mặt nước lên tới 50ha, trung bình 100 cây xanh/người, gấp 95 lần mật độ cây xanh/người tại TP.HCM và gấp khoảng 45 lần mật độ cây xanh/người tại Hà Nội. Dự án sở hữu những tiện ích đẳng cấp, hệ thống giáo dục tiêu chuẩn quốc tế, thiên đường mua sắm “không ngủ” 100.000m2… kỳ vọng trở thành đại đô thị đáng sống nhất miền đất sông Lam.