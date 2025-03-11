Hải Phòng dẫn đầu sân nhà V-League, ghi 12 bàn tại Lạch Tray Sau 9 vòng, Hải Phòng đứng thứ 4 với 5 thắng 2 hòa 2 thua; sân Lạch Tray thắng 4 hòa 1 ghi 12 bàn, hơn CAHN về chỉ số phụ; ngược dòng 2-1 trước Công an TP.HCM.

Hải Phòng đang là đội chơi sân nhà hiệu quả nhất V-League 2025/26: bất bại tại Lạch Tray với 4 thắng, 1 hòa và ghi 12 bàn – nhiều nhất giải. Chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp, trong đó có 2 lần ngược dòng, đưa đội bóng đất Cảng vươn lên vị trí thứ 4 sau 9 vòng với thành tích 5 thắng, 2 hòa, 2 thua.

Hải Phòng chơi ấn tượng mùa này.

Ngược dòng tại Thống Nhất khẳng định bản lĩnh

Vòng 9, trên sân Thống Nhất, Hải Phòng bị Công an TP.HCM dẫn trước từ phút thứ 11 sau pha lập công của Quốc Cường. Hiệp hai, đội khách đảo chiều trận đấu bằng hai bàn thắng của Friday và Tagueu để ấn định tỷ số 2-1. Đó là lần ngược dòng thứ hai trong chuỗi ba trận thắng liền, củng cố hình ảnh một tập thể kiên cường và biết cách bùng nổ đúng thời điểm.

Phong độ sân nhà Lạch Tray: 12 bàn, hiệu suất cao nhất giải

Lạch Tray đang là điểm tựa lớn nhất. Hải Phòng dẫn đầu V-League về phong độ sân nhà: 4 thắng, 1 hòa, ghi 12 bàn. Họ có cùng điểm sân nhà với Công an Hà Nội (CAHN) nhưng nhỉnh hơn về chỉ số phụ nhờ khả năng ghi bàn tốt hơn.

Hạng mục Giá trị Vị trí sau 9 vòng Thứ 4 Thành tích 9 vòng 5 thắng, 2 hòa, 2 thua Thành tích sân nhà 4 thắng, 1 hòa; 12 bàn thắng Thành tích sân khách 4 điểm; xếp thứ 9 về điểm sân khách Chuỗi hiện tại Thắng 3 trận liên tiếp Ngược dòng 2 lần trong chuỗi 3 trận thắng So sánh sân nhà với CAHN Cùng điểm, Hải Phòng hơn chỉ số phụ nhờ ghi nhiều bàn "Vua sân khách" của giải Ninh Bình: 4 thắng, 1 hòa sau 5 trận xa nhà

Bản sắc dưới HLV Chu Đình Nghiêm

Dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm, Hải Phòng vận hành bằng tính kỷ luật, sự gắn kết và hiệu quả. Sự chủ động trong hiệp hai ở Thống Nhất cho thấy khả năng điều chỉnh nhịp độ và nhân sự. HLV Chu Đình Nghiêm nhận xét: “Các ngoại binh hôm nay đã chơi rất tốt, tạo ra sự cơ động và bất ngờ trong tấn công. Toàn đội đang tiến bộ qua từng trận.”

Điểm đáng chú ý là hiệu suất tấn công ở Lạch Tray: 12 bàn sau 5 trận sân nhà cho thấy sức bật trong các pha tổ chức và dứt điểm. Khi cần, Hải Phòng biết cách gia tăng áp lực để định đoạt trận đấu, đặc biệt ở giai đoạn cuối.

Khoảng cách sân nhà – sân khách và bức tranh cạnh tranh

Trái ngược phong độ sân nhà, Hải Phòng chỉ đứng thứ 9 về thành tích sân khách với 4 điểm. Sự khác biệt này là thước đo cho bước tiến tiếp theo nếu đội bóng đất Cảng muốn duy trì vị trí cao. Trong bối cảnh Ninh Bình đang dẫn đầu về điểm số trên sân khách với 4 thắng, 1 hòa sau 5 trận, khả năng tích lũy điểm xa nhà sẽ quyết định nhịp đi của nhóm cạnh tranh.

Dẫu vậy, chuỗi 3 chiến thắng – gồm 2 lần lội ngược dòng – là tín hiệu tích cực. Từ trận thắng trước Công an TP.HCM, Hải Phòng cho thấy tinh thần không bỏ cuộc và sự lì lợm trong thời điểm quyết định.

Chờ bài kiểm tra tiếp theo

Hải Phòng sẽ làm khách CLB Becamex TP.HCM ở vòng tới. Trong khi nền tảng sân nhà đã định hình, bài toán gia tăng điểm số xa nhà là yêu cầu trọng tâm nếu thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm muốn củng cố vị trí trong top đầu.