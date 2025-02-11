Hải Phòng thắng CA TP.HCM 2-1, bứt lên top 3 V-League Đội hình 2,8 triệu Euro nhưng Hải Phòng thắng 3 trận liền, đạt 17 điểm sau 9 vòng, kém Ninh Bình FC 4 điểm; trận 2-1 trước CA TP.HCM cũng là thắng lợi thứ 50 của HLV Chu Đình Nghiêm.

Chiến thắng 2-1 ngay tại sân Thống Nhất trước CA TP.HCM đưa Hải Phòng vươn lên vị trí thứ 3 sau 9 vòng đấu V-League 2025/26 với 17 điểm, chỉ còn kém đội dẫn đầu Ninh Bình FC 4 điểm. Điều đặc biệt: đội bóng đất Cảng chỉ sở hữu đội hình được Transfermarkt định giá khoảng 2,8 triệu Euro, thấp thứ 5 trong 14 CLB dự giải.

Hải Phòng tạm vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH sau chiến thắng trước CA.TPHCM

Từ đội hình 2,8 triệu Euro đến top 3 V-League 2025/26

Theo Transfermarkt, tổng giá trị đội hình Hải Phòng khoảng 2,8 triệu Euro, thấp hơn Nam Định tới 6 lần và nằm trong nhóm 5 CLB thấp nhất giải. Cùng với HAGL, họ là một trong hai đội giảm giá trị đội hình so với mùa trước. Trên nền tảng tài chính khiêm tốn, việc bứt lên nhóm 3 đội dẫn đầu là kết quả vượt kỳ vọng.

Chiến thắng tại Thống Nhất cũng hoàn tất chuỗi 3 trận toàn thắng của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm, củng cố quỹ điểm và đà tâm lý cho một tập thể đặt trọng tâm vào tính kỷ luật và hiệu quả thi đấu.

Hàng công 18 bàn sau 9 vòng, khỏa lấp khoảng trống Lucao

Không còn sự hiện diện của Lucao – một trong những vua phá lưới V-League 2024 – Hải Phòng vẫn trình diễn lối chơi tấn công rực lửa với 18 bàn thắng. Các ngoại binh như Tagueu, Fred Friday cùng dàn nội binh gồm Mạnh Dũng, Việt Hưng tạo nên sức công phá đa điểm đến, giúp đội bóng duy trì năng lượng tấn công và sự đột biến trong phần ba cuối sân.

Điểm nhấn chuyên môn nằm ở khả năng chuyển trạng thái tấn công rất nhanh. Khi đoạt lại bóng, tập thể di chuyển đồng bộ, mở ra các phương án tiến vào khoảng trống trước khi đối thủ kịp tái tổ chức. Chính nhịp độ này buộc đối phương phải phòng ngự lùi sâu hoặc chấp nhận khoảng trống hai biên, từ đó tạo thời cơ dứt điểm sớm.

Dấu ấn của HLV Chu Đình Nghiêm: kỷ luật, tinh thần và tính tập thể

Dưới bàn tay một nhà cầm quân giàu kinh nghiệm, Hải Phòng thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường, cự ly đội hình gọn và tính kỷ luật cao. Không sở hữu nhiều ngôi sao đắt giá, họ bù lại bằng cấu trúc tập thể chặt chẽ: từ hỗ trợ phòng ngự chủ động đến bùng nổ khi phản công, mọi mắt xích đều có vai trò rõ ràng.

Chính sự gắn kết giúp Hải Phòng nhiều lần vượt qua các đối thủ có tiềm lực mạnh hơn. Khi kịch bản trận đấu đòi hỏi kiên nhẫn, đội bóng giữ nhịp, hạn chế sai số; khi thời cơ xuất hiện, họ tăng tốc quyết đoán – đúng với tinh thần “chuyển trạng thái cực nhanh” đã trở thành chữ ký chiến thuật.

Những con số then chốt

Chỉ số Giá trị Tổng giá trị đội hình (Transfermarkt) ~2,8 triệu Euro Vị trí sau 9 vòng Hạng 3 Điểm số 17 điểm Khoảng cách với Ninh Bình FC 4 điểm Chuỗi trận Thắng 3 trận liên tiếp Bàn thắng ghi được 18 bàn Kết quả then chốt Thắng CA TP.HCM 2-1 (sân Thống Nhất) Giá trị đội hình so với Nam Định Thấp hơn 6 lần Xu hướng định giá Giảm so với mùa trước (cùng HAGL)

Cột mốc 50 trận thắng của HLV Chu Đình Nghiêm

Chiến thắng trước CA TP.HCM đánh dấu mốc thắng thứ 50 của HLV Chu Đình Nghiêm trên cương vị thuyền trưởng Hải Phòng. Qua 122 trận, ông mang về 184 điểm – nền tảng cho một tập thể có bản sắc rõ rệt và năng lực cạnh tranh bền bỉ.

HLV Chu Đình Nghiêm đang tạo nên đội bóng rất khó bị đánh bại tại mùa giải năm nay. Ảnh: CLB

Triển vọng cuộc đua

Từ một đội bóng bị đánh giá thấp về giá trị chuyển nhượng, Hải Phòng đang chứng minh giá trị thực nằm ở hiệu quả trên sân cỏ. Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm có quyền mơ về cuộc đua vô địch – điều từng nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn trước khi mùa giải khởi tranh.