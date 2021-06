Hai phụ nữ ở Nghệ An bị đề nghị xử lý vì đăng thông tin xuất hiện ca dương tính ở công ty may

Ngày 20/6, ông Trần Anh Tuấn – Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, do TP. Vinh đang cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 nên đơn vị đã chuyển hồ sơ tới Công an huyện Nam Đàn để xử lý hai trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về Covid-19 lên mạng xã hội.

Một ngày trước, hai tài khoản Facebook cùng đăng tải thông tin với nội dung Công ty may Minh Anh xuất hiện ca nhiễm Covid-19. Thông tin này sau đó được phát tán rộng rãi trên mạng xã hội. Do công ty may có hàng nghìn công nhân đến từ nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nên thông tin công ty này có ca nhiễm đã khiến nhiều người hoang mang. Đặc biệt, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của công ty.

Một trường hợp ở TP. Vinh đăng thông tin sai sự thật về Covid-19 bị Công an triệu tập. Ảnh tư liệu Trong khi đó, trên thực tế đến nay chưa ghi nhận một trường hợp nào nhiễm Covid-19 là công nhân của công ty này. Vào cuộc xác minh, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã tìm ra hai chủ tài khoản Facebook này. Cả hai người đều là phụ nữ, trú tại huyện Nam Đàn.



“Chúng tôi đã yêu cầu hai người này gỡ thông tin sai sự thật; đồng thời đăng xin lỗi công ty và cải chính thông tin”, ông Tuấn nói. Ngoài ra, Công an huyện Nam Đàn cũng đã triệu tập hai người này để lấy lời khai, làm căn cứ xử lý theo đúng với quy định của pháp luật.

Một tuần qua, Nghệ An ghi nhận 26 ca bệnh Covid-19. Kể từ khi xuất hiện các ca bệnh, trên mạng xã hội cũng tràn lan nhiều thông tin sai sự thật về dịch bệnh hoặc vi phạm đời tư cá nhân các bệnh nhân. Công an các địa phương đã liên tục xử lý nhiều trường hợp vi phạm.