Hải quan tỉnh Nghệ An thu hơn 1.267 tỷ đồng cho thu ngân sách nhà nước

(Baonghean.vn) - Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại, đầu tư trên địa bàn, tăng kim ngạch xuất nhập khẩu, tăng thu cho ngân sách, đến ngày 28/12, Hải quan tỉnh Nghệ An đạt số thu ngân sách nhà nước là 101,39% chỉ tiêu pháp lệnh.

Hải quan Nghệ An giải quyết kịp thời thủ tục xuất, nhập cảnh cho các doanh nghiệp. Ảnh: PV

Năm 2023, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Nghệ An giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh là 1.250 tỷ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An đã tập trung vào các nhiệm vụ: Giám sát quản lý hoạt động xuất, nhập khẩu, hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, quá cảnh đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; Giải quyết kịp thời những vướng mắc trong quy trình thủ tục hải quan, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu và các hoạt động đầu tư trên địa bàn Nghệ An...

Kiểm tra hàng hóa xuất, nhập khẩu. Ảnh: PV

Tính đến ngày 28/12, số thu ngân sách nhà nước tại Cục Hải quan tỉnh Nghệ An là 1.267,3 tỷ đồng, đạt 101,39 % chỉ tiêu pháp lệnh. Cụ thể: Thuế giá trị gia tăng là gần 1.100 tỷ đồng; Thuế xuất khẩu hơn 136,1 tỷ đồng...

Đặc biệt, đến nay tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt gần 3,4 tỷ USD.