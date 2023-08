Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Các hải sản nướng đều tăng giá gấp đôi so với bán tươi, nguyên nhân là do công sơ chế của người dân, bên cạnh đó, khi nướng lên, cân nặng của hải sản như mực, tôm... sẽ bị hao hụt so với thời điểm còn đẫm nước.