Hải sản Quỳnh Lưu tăng giá dịp cuối năm ​

(Baonghean.vn) - Hiện nay các mặt hàng hải sản của Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang rộn ràng vào vụ tết, do nhu cầu tăng cao nên các mặt hàng cũng bắt đầu tăng giá mạnh so với những tháng trước đó.