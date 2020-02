Hai vợ chồng người Nghệ An làm ‘chân rết’ đường dây đánh bạc trực tuyến tiền tỷ

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) vừa triệt xóa thành công đường dây đánh bạc bằng hình thức trò chơi trực tuyến có đổi thưởng Gamvip. Mặc dù mới hình thành tại Nghệ An nhưng số tiền đánh bạc rất lớn, trung bình mỗi ngày từ 100 – 300 triệu đồng.

Điều hành đường dây Gamvip này là đối tượng Phạm Văn Ninh (SN 1981, trú phố Mỹ Lộ, thị trấn Thiên Tôn, Hoa Lư, Ninh Bình), sinh sống tại Hà Nội và Ninh Bình.

Trang đánh bạc trá hình Gamvip.com. Ảnh Minh họa

Sau khi nhận thấy trò chơi điện tử trực tuyến có đổi thưởng Gamvip đang rất thịnh hành nên Ninh nảy sinh ý định làm đại lý của trò chơi này để kiếm tiền tiêu xài. Tháng 9/2019, Ninh được nhà cái cho làm đại lý cấp 2 với điều kiện mỗi tháng tổng giao dịch mua và bán giữa đại lý và các con bạc phải đạt tối thiểu 1.000.000.000 Gam, nếu không sẽ bị thu hồi.

Tất cả những giao dịch mua bán Gam của Ninh với đại lý cấp trên và các con bạc được tính toán ăn chia theo tỉ lệ mà nhà cái đặt ra. Để tăng doanh số, đảm bảo duy trì tài khoản đại lý của mình, ngoài việc mua bán Gam cho các con bạc, Ninh còn đứng ra mở rộng mạng lưới đại lý, thu hút các đối tượng khác làm “chân rết” cho mình. Trong đó có 2 vợ chồng Nguyễn Trọng Hoàng (SN 1991) và vợ là Mai Thị Thùy Linh (SN 1992) cùng trú xóm Đức Thọ, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, chủ cửa hàng Internet Kinh Game tại xã Hưng Lộc. Đối tượng Nguyễn Trọng Hoàng. Ảnh: Anh Quân Trước tình hình này, phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) đã xác lập Chuyên án 224D đấu tranh với tội phạm đánh bạc, huy động các điều tra, trinh sát Đội CSPC tội phạm sử dụng công nghệ cao vào cuộc. Do cùng kinh doanh dịch vụ Internet nên Ninh và Hoàng thường xuyên trao đổi, trò chuyện về lĩnh vực game trực tuyến.



Sau khi biết Ninh đang mở rộng mạng lưới, Hoàng đã xin làm cộng tác viên. Trong thời gian làm “chân rết” cho Ninh, 2 vợ chồng Hoàng, Linh thay nhau giao dịch với các con bạc qua điện thoại và mạng xã hội. Các giao dịch mua bán Gam được 2 vợ chồng tổng hợp gửi cho Ninh để ăn chênh lệch hoa hồng. Do số lượng người chơi đông, để thuận tiện cho quá trình giao dịch, Hoàng và Linh đã thuê thêm người trực tiếp đi giao dịch với các con bạc. Trung bình mỗi ngày các đối tượng thực hiện giao dịch mua bán Gam với số tiền từ hàng chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. Với quy mô như thế, số tiền mà các đối tượng tổ chức đánh bạc từ khi hình thành đến nay có thể lên đến tiền tỷ.

Sau khi thu thập, chứng minh các hành vi phạm tội của đối tượng, Ban chuyên án đã ra quyết định bắt khẩn cấp các đối tượng về hành vi Tổ chức đánh bạc. Liên quan đến đường dây này, Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An cũng đã bắt giữ các đối tượng tham gia đánh bạc gồm Trần Xuân Đại (SN 1970) và Trần Hữu An (SN 1973) cùng trú phường Hà Huy Tập, TP. Vinh. Tại nhà riêng Trần Xuân Đại, lực lượng công an còn thu giữ được 31,02g ma túy tổng hợp, còn nhà riêng Trần Hữu An thu được 3,23 g ma túy.

Số ma túy thu được tại nhà riêng đối tượng Trần Xuân Đại, Trần Hữu An. Ảnh: Anh Quân Thời gian qua, hàng loạt đường dây đánh bạc trá hình với quy mô hàng nghìn tỷ đồng như RikVip, ManVip… liên tiếp bị triệt xóa. GamVip là loại hình đánh bạc tương tự. Đây là trò chơi trên thiết bị di động hoặc trình duyệt web có kết nối Internet. Người chơi khi tham gia vào Gamvip được phép nạp tiền thông qua các loại thẻ cào điện thoại, thẻ cào game hoặc gián tiếp thông qua các đại lý. Khi tham gia trò chơi này, con bạc đánh bạc với nhà cái hoặc với những con bạc khác, thắng thua tính bằng điểm Gam.



Người chơi nếu thắng có thể đổi từ tiền ảo thành thẻ cào điện thoại hoặc tiền mặt. Theo thông báo của Bộ Công an, các trò chơi này được tổ chức cho người Việt Nam tham gia đánh bạc với nhiều trò chơi như Tài xỉu, các trò chơi bài lá, Nổ hũ, Bắn cá… Hiện nay hệ thống máy chủ chứa cơ sở dữ liệu trò chơi này được đặt ở nước ngoài, sử dụng các dịch vụ che giấu thông tin đăng ký nên công tác xác minh điều tra gặp nhiều khó khăn.

Nguyên nhân là do các đối tượng tổ chức móc nối hình thành các kênh đại lý trung gian để mua bán tiền ảo trong trò chơi. Chúng kết nối với nhau thông qua các nhóm kín, sử dụng phương thức liên lạc qua các ứng dụng trên mạng Internet được mã hóa dữ liệu như zalo, viber, telegram… Do lợi nhuận lớn nên nhiều đối tượng ở các địa phương trên cả nước đã nhận làm đại lý trung gian, thanh toán mua bán tiền ảo giữa người chơi và các đối tượng phát hành game. Các đại lý này hoạt động núp bóng dưới các cửa hàng kinh doanh dịch vụ Internet công cộng có bán thẻ game, đại lý thẻ game onlien, cầm đồ, cho vay…

Để chủ động đấu tranh với loại tội phạm này, Công an Nghệ An đã có công văn yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai các giải pháp. Trong đó trước mắt là tập trung làm tốt công tác nắm tình hình đặc biệt là các hoạt động của các điểm cung cấp dịch vụ Internet công cộng…