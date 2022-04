Hai vợ chồng thương vong sau va chạm với xe tải

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: Trương Duyên

Vào khoảng 07 giờ 30 ngày 5/4, trên tuyến đườg N5, tại khu vực cây xăng thuộc xã Tân Sơn, huyện Đô Lương xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô mang BKS 37C - 18701 do anh Ng. C. T. , sinh năm 1969, trú ở xóm Hiệp Hòa, xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương điều khiển với xe môtô BKS 37FA - 8960 do ông Đ. N. T. trú ở xã Đại Sơn, huyện Đô Lương điều khiển.

Thời điểm xảy ra va chạm, ông T đang chở vợ là bà Ng.T.M, sinh năm 1960.